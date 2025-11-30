快訊

她訴苦被性侵 …男子被押到靈骨塔上狗鍊狗項圈 棍棒毆打逼學狗爬

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 首批旅客最快這時可登機

聽新聞
0:00 / 0:00

​趁爸補眠溜出門！桃園2童迷途驚魂 警地毯式訪查尋家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市平鎮區一名施姓男子因從事大夜班工作，昨日白天在家補眠休息，家中兩名年幼孩童竟趁隙溜出門玩耍，結果因天色漸暗迷失方向，呆立在路旁不知所措。所幸平鎮警分局宋屋派出所巡邏員警經過發現，因連繫不上家長，員警展開地毯式訪查，最後在社區保全的協助下，順利將兩名孩童平安送回家中。

​宋屋派出所警員昨傍晚擔服巡邏勤務，行經平鎮區復旦國小前，發現兩名年幼孩童神情慌張地站在路邊，員警見狀立即停下車輛上前關心。由於當時天色昏暗，兩個孩子因為找不到回家的路，急得快哭出來，員警見狀趕緊安撫情緒，並先將孩子帶上警車暫時安置。

​員警耐心地詢問孩子，雖然兩人能說出父親姓名及電話，但因無法清楚表達詳細住址，加上警方多次撥打家長電話均無人接聽，員警研判孩子應該住在附近，決定載著孩子在周邊巷弄展開「地毯式訪查」。幸運的是，當詢問至附近社區時，眼尖的警衛一眼認出兩名孩童，表示平常都是由阿公帶去公園玩，並熱心協助警方引導至孩童住處。

​當員警帶著孩子按鈴時，施姓父親睡眼惺忪地應門，看到警察帶著兩個孩子站在門口，頓時嚇了一大跳。施父向警方表示，自己昨天剛上完大夜班，正在家中補眠，完全沒發現孩子趁他熟睡時自己開門跑出去玩。施父對於警方的熱心協助頻頻致謝，也對自己的疏忽感到懊悔。

桃園平鎮一名施姓男子從事大夜班工作，昨白天在家補眠，家中兩名年幼孩童竟趁隙溜出門玩，警方發現後協助將兩名孩童平安送回家。圖／警方提供
桃園平鎮一名施姓男子從事大夜班工作，昨白天在家補眠，家中兩名年幼孩童竟趁隙溜出門玩，警方發現後協助將兩名孩童平安送回家。圖／警方提供
桃園平鎮一名施姓男子從事大夜班工作，昨白天在家補眠，家中兩名年幼孩童竟趁隙溜出門玩，警方發現後協助將兩名孩童平安送回家。圖／警方提供
桃園平鎮一名施姓男子從事大夜班工作，昨白天在家補眠，家中兩名年幼孩童竟趁隙溜出門玩，警方發現後協助將兩名孩童平安送回家。圖／警方提供
桃園平鎮一名施姓男子從事大夜班工作，昨白天在家補眠，家中兩名年幼孩童竟趁隙溜出門玩，警方發現後協助將兩名孩童平安送回家。圖／警方提供
桃園平鎮一名施姓男子從事大夜班工作，昨白天在家補眠，家中兩名年幼孩童竟趁隙溜出門玩，警方發現後協助將兩名孩童平安送回家。圖／警方提供

保全 警察 桃園 失蹤

延伸閱讀

桃園舉辦義消進階訓練暨口才交流賽 強化防火宣導能量 

聯合盃作文桃園初賽210人獲獎 王明鉅：AI時代更需獨特觀點

影／惡臭黑煙竄天際…桃園蘆竹回收場全面燃燒 近百名消防持續救火

「晴天變陰天以為烏雲」桃園工廠大火釀嚴重空汙 網驚：飛機上都看到

相關新聞

台61西濱快道休旅車急撞工程車 車毀人重傷事故原因待查

台61線西濱快速道路雲林麥寮段今天下午近2時許發生事故，22歲張男駕駛休旅車，疑未注意前方工程車，從後方追撞，休旅車嚴重...

蘆竹非法工廠大火濃煙壟罩桃園 環保局最高將開罰2000萬元

桃園市蘆竹區龍安街二段一處地下工廠今早上7時發生大火，煙柱一度高達數十公尺。桃園市環保局表示，經查該工廠廠是非法工廠，現...

​趁爸補眠溜出門！桃園2童迷途驚魂 警地毯式訪查尋家

桃園市平鎮區一名施姓男子因從事大夜班工作，昨日白天在家補眠休息，家中兩名年幼孩童竟趁隙溜出門玩耍，結果因天色漸暗迷失方向...

國1北上路段1男子後座「跳車」 1女3男全到案…跳車真相曝光

國道1號北上楠梓至岡山路段11月28日上午11時許，突然有人從行駛中的汽車「跳車」，差點被旁車輾過，國道警方今通知所有人...

8人台中登山遇虎頭蜂群 6人傷急送醫…頭手腳都螫傷

有8人登山團體今天登台中和平馬崙新山線步道，途中遇虎頭蜂群，其中6人被螫傷緊急送醫，有人頭部和手腳多處被螫傷最嚴重，消防...

八旬老翁失蹤1天 嘉縣救難協會尋獲倒臥果園斜坡…嘉市消防協助送醫

嘉義有名年約81歲老翁於29日失蹤，家屬急切報案協尋。今天中午，嘉義縣救難協會在嘉市大雅路一段旁產業道路下方果園斜坡尋獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。