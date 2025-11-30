蘆竹非法工廠大火濃煙壟罩桃園 環保局最高將開罰2000萬元

桃園市蘆竹區龍安街二段一處地下工廠今早上7時發生大火，煙柱一度高達數十公尺。桃園市環保局表示，經查該工廠廠是非法工廠，現場堆置大量廢棄電纜與塑膠外殼，並未取得主管機關核准，依廢棄物清理法可移送法辦併科最高1500萬元罰鍰，由於大量濃煙造成空汙，將再依空氣汙染防制法裁處，最高可裁處500萬元，2項違規合計最高可處2000萬元罰鍰。

環保局表示，接獲通報同一時間隨即啟動空汙緊急應變作業，並透過數據模擬事故現場風向與風速，預判黑煙將飄向中壢區內定里、蘆竹區中福里、新莊里及大園區五權里等下風處。市府隨即透過橫向通報機制向警消、民政及衛生單位同步示警，並建議民眾緊閉門窗、減少外出。

環保局指出，該廠屬非法工廠，現場堆置大量廢棄電纜與塑膠外殼，未取得主管機關核准，即屬違反廢棄物清理法第46條第1項第3款規定，可移送法辦併科最高1500萬元罰金；此次火警釋放大量濃煙造成空汙，將再依空氣汙染防制法第32條規定裁處，最高500萬元。兩項違規合計，最高可處罰2000萬元。

至於火災後大量殘餘廢棄物及受汙染物料清理部分，環保局也將依廢清法要求業者限期提出廢棄物處置計畫書，以避免因不當堆置或搬運造成二次汙染。後續清理作業將全程列管，若業者屆期未完成，將依規定按日連續開罰，確保汙染源徹底移除。

環保局強調，將持續掌握空氣品質變化，若監測數據出現異常，將立即擴大警戒範圍並採取相關應變措施，確保民眾健康安全不受影響。