快訊

她訴苦被性侵 …男子被押到靈骨塔上狗鍊狗項圈 棍棒毆打逼學狗爬

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 首批旅客最快這時可登機

聽新聞
0:00 / 0:00

蘆竹非法工廠大火濃煙壟罩桃園 環保局最高將開罰2000萬元

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市蘆竹區龍安街二段一處地下工廠今早上7時發生大火，煙柱一度高達數十公尺。桃園市環保局表示，經查該工廠廠是非法工廠，現場堆置大量廢棄電纜與塑膠外殼，並未取得主管機關核准，依廢棄物清理法可移送法辦併科最高1500萬元罰鍰，由於大量濃煙造成空汙，將再依空氣汙染防制法裁處，最高可裁處500萬元，2項違規合計最高可處2000萬元罰鍰。

環保局表示，接獲通報同一時間隨即啟動空汙緊急應變作業，並透過數據模擬事故現場風向與風速，預判黑煙將飄向中壢區內定里、蘆竹區中福里、新莊里及大園區五權里等下風處。市府隨即透過橫向通報機制向警消、民政及衛生單位同步示警，並建議民眾緊閉門窗、減少外出。

環保局指出，該廠屬非法工廠，現場堆置大量廢棄電纜與塑膠外殼，未取得主管機關核准，即屬違反廢棄物清理法第46條第1項第3款規定，可移送法辦併科最高1500萬元罰金；此次火警釋放大量濃煙造成空汙，將再依空氣汙染防制法第32條規定裁處，最高500萬元。兩項違規合計，最高可處罰2000萬元。

至於火災後大量殘餘廢棄物及受汙染物料清理部分，環保局也將依廢清法要求業者限期提出廢棄物處置計畫書，以避免因不當堆置或搬運造成二次汙染。後續清理作業將全程列管，若業者屆期未完成，將依規定按日連續開罰，確保汙染源徹底移除。

環保局強調，將持續掌握空氣品質變化，若監測數據出現異常，將立即擴大警戒範圍並採取相關應變措施，確保民眾健康安全不受影響。

桃園市蘆竹區龍安街二段一處地下工廠今早上7時發生大火，桃園市環保局表示，經查該工廠廠屬非法工廠，最高可處2000萬元罰鍰。圖／桃園市環保局提供
桃園市蘆竹區龍安街二段一處地下工廠今早上7時發生大火，桃園市環保局表示，經查該工廠廠屬非法工廠，最高可處2000萬元罰鍰。圖／桃園市環保局提供

環保局 廢棄物 空氣汙染 桃園 災後 火災

延伸閱讀

非法堆置電纜、塑膠…蘆竹工廠大火釀空污 桃園環保局重罰2000萬

影／惡臭黑煙竄天際…桃園蘆竹回收場全面燃燒 近百名消防持續救火

「晴天變陰天以為烏雲」桃園工廠大火釀嚴重空汙 網驚：飛機上都看到

桃園蘆竹工廠火警濃煙衝天際 空氣臭味四溢…市府示警3區：快關窗

相關新聞

台61西濱快道休旅車急撞工程車 車毀人重傷事故原因待查

台61線西濱快速道路雲林麥寮段今天下午近2時許發生事故，22歲張男駕駛休旅車，疑未注意前方工程車，從後方追撞，休旅車嚴重...

蘆竹非法工廠大火濃煙壟罩桃園 環保局最高將開罰2000萬元

桃園市蘆竹區龍安街二段一處地下工廠今早上7時發生大火，煙柱一度高達數十公尺。桃園市環保局表示，經查該工廠廠是非法工廠，現...

​趁爸補眠溜出門！桃園2童迷途驚魂 警地毯式訪查尋家

桃園市平鎮區一名施姓男子因從事大夜班工作，昨日白天在家補眠休息，家中兩名年幼孩童竟趁隙溜出門玩耍，結果因天色漸暗迷失方向...

國1北上路段1男子後座「跳車」 1女3男全到案…跳車真相曝光

國道1號北上楠梓至岡山路段11月28日上午11時許，突然有人從行駛中的汽車「跳車」，差點被旁車輾過，國道警方今通知所有人...

8人台中登山遇虎頭蜂群 6人傷急送醫…頭手腳都螫傷

有8人登山團體今天登台中和平馬崙新山線步道，途中遇虎頭蜂群，其中6人被螫傷緊急送醫，有人頭部和手腳多處被螫傷最嚴重，消防...

八旬老翁失蹤1天 嘉縣救難協會尋獲倒臥果園斜坡…嘉市消防協助送醫

嘉義有名年約81歲老翁於29日失蹤，家屬急切報案協尋。今天中午，嘉義縣救難協會在嘉市大雅路一段旁產業道路下方果園斜坡尋獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。