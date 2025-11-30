快訊

8人台中登山遇虎頭蜂群 6人傷急送醫…頭手腳都螫傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

有8人登山團體今天登台中和平崙新山線步道，途中遇虎頭蜂群，其中6人被螫傷緊急送醫，有人頭部和手腳多處被螫傷最嚴重，消防隊員發現蜂巢位於步道涼亭處，已通報林保署等單位處理中。

衛福部豐原醫院表示，6名患者到院，接受傷口換藥、注射破傷風疫苗、抗過敏藥物，都已出院。

台中市消防局今天上午10時40分獲報，和平區馬崙新山線步道4.5k涼亭處有人受傷需救護。消防局指出，1行8人山友，有6人遭虎頭蜂群螫傷，消防隊員上午11時27分到登山口，12時32分接觸傷患。經檢傷，6名男性傷患都是遭蜂螫傷、意識清醒；其中5人送往部立豐原醫院，1人拒絕送醫。

馬崙新山線步道是谷關七雄之一的「馬崙山步道」的一部分，被譽為「五星級步道」的登山路線，路徑平整好走、優美的二葉松林相及豐富的伐木歷史遺跡而聞名。步道單程全長約7公里，來回約7到8小時，沿途有觀景台、涼亭等設施，是很受歡迎適的健行步道。

因蜂巢位於涼亭附近，山友頗擔心再傷人，消防局表示，已通知林保署台中分署麗陽工作站派員前往處理。

今天搶救傷患，消防局派遣轄區谷關分隊等共4個單位，出動各式消防車6輛、消防人員12名，現場由小隊長陳彥良擔任指揮官。

8人登山團體今天到台中和平馬崙新山線步道登山，途中遇到虎頭蜂群，其中6人被螫傷急送醫。圖／台中市消防局提供
