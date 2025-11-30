聽新聞
台61西濱快道休旅車急撞工程車 車毀人重傷事故原因待查
台61線西濱快速道路雲林麥寮段今天下午近2時許發生事故，22歲張男駕駛休旅車，疑未注意前方工程車，從後方追撞，休旅車嚴重毀損，張男受困車內，經救護人員馳援救出，呈現OHCA，送往雲林長庚醫院搶救，恢復呼吸心跳送加護病房救治中，肇事原因仍待警方釐清。
雲林縣消防局下午1點56分左右獲報，指麥寮鄉台61線南下218公里處，發生休旅車追撞工程車事故，立即派遣趕往救援。
救護人員快速抵達現場，發現一輛白色休旅車的車頭，整個鑽進工程防撞車的後方，重力衝擊下，使工程車車尾整個被撞得離地抬高約一樓高，休旅車撞得稀爛卡在工程車底部22歲張姓駕駛困於車內，動彈不得。
經消防隊以破壞器材約10分鐘搶救，順利將張男拉出，但他已胸口骨折，已失去生命跡象，仍將他緊急送往雲林長庚醫院急救，恢復呼吸心跳送加護病房救治中。
警方表示，詳細事故原因仍有待調查釐清，也呼籲民眾行車應安全遵守交通規則，依標誌、標線號誌指示行駛、保持安全車距、切勿疲勞駕駛,並注意往來人車，避免發生交通事故。
