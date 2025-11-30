快訊

桃園市義勇消防總隊防火宣導大隊舉辦「114年防火宣導進階訓練暨口才交流賽」活動。圖：市府提供

桃園市副市長王明鉅今（30）日上午前往八德區，出席桃園市義勇消防總隊防火宣導大隊舉辦「114年防火宣導進階訓練暨口才交流賽」活動。王明鉅首先感謝防火宣導大隊的所有夥伴，並表示，防宣人員逐戶拜訪、耐心說明，甚至可能被誤認為是詐騙，但仍堅守崗位、專業投入宣導工作，無疑是最辛苦也是最值得敬佩的一群城市英雄，讓市民的生命財產多了一分保障，也讓桃園更加宜居安全。

65c7de14 a78b 4da9 8500 96ece4d4242f scaled
透過交流賽增進各防火宣導分隊成員與群眾互動、臨場表現等宣導專業能力。圖：市府提供

王明鉅指出，根據統計今年消防局防火宣導隊已完成逾1萬1000餘戶家戶訪視，目前全市有87萬1千餘戶完成安裝住宅用火災警報器，安裝率高達98.58%，這對於面對突發火災、爭取黃金逃生時間極具關鍵，也突顯住警器的重要性，能有效降低火災造成之生命與財產損失。

消防局表示，該活動由桃園市義勇消防總隊防火宣導大隊所屬各單位共計19組隊伍報名參賽，目的在於增進各防火宣導分隊成員與群眾互動、臨場表現等宣導專業能力，並使各分隊互相觀摩學習，鼓勵勇於表達自己，並促進團隊之凝聚力。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園舉辦義消進階訓練暨口才交流賽 強化防火宣導能量 

