非法堆置電纜、塑膠…蘆竹工廠大火釀空污 桃園環保局重罰2000萬

桃園市蘆竹區龍安街二段一處地下工廠發生火警，現場非法堆置的大量電纜、塑膠及廢金屬燃燒後產生濃密黑煙。圖：環保局提供

桃園市蘆竹區龍安街二段一處地下工廠今（30）日早上7時許發生大火，現場非法堆置的大量電纜、塑膠及廢金屬燃燒後產生濃密黑煙，煙柱一度高達數十公尺，明顯影響周邊空氣品質。環保局接獲119通報後立即派員抵達，於現場監控空氣品質與環境污染狀況，監測PM2.5、PM10與揮發性有機物（TVOC）等空污指標。該局將依《廢棄物清理法》及《空氣污染防制法》對業者開罰2000萬。

桃園市環保局接獲119通報後立即派員抵達，於現場監控空氣品質與環境污染狀況。圖：環保局提供

環保局表示，接獲通報同一時間隨即啟動空污緊急應變作業，並透過數據模擬事故現場風向與風速，預判黑煙將飄向中壢區內定里、蘆竹區中福里、新莊里及大園區五權里等下風處。市府隨即透過橫向通報機制向警消、民政及衛生單位同步示警，並建議民眾緊閉門窗、減少外出。

桃園市環保局接獲火警通報同一時間隨即啟動空污緊急應變作業。圖：環保局提供

環保局指出，該廠屬非法工廠，現場堆置大量廢棄電纜與塑膠外殼，未取得主管機關核准，即屬違反《廢棄物清理法》第46條第1項第3款規定，可移送法辦併科最高1500萬元罰金；此次火警釋放大量濃煙造成空污，將再依《空氣污染防制法》第32條規定裁處，最高500萬元。兩項違規合計，最高可處2000萬元罰鍰(金)。

桃園市環保局透過數據模擬事故現場風向與風速，預判黑煙將飄向中壢區內定里、蘆竹區中福里、新莊里及大園區五權里等下風處。圖：環保局提供

環保局提到，至於火災後大量殘餘廢棄物及受污染物料清理部分，環保局也將依《廢清法》要求業者限期提出廢棄物處置計畫書，以避免因不當堆置或搬運造成二次污染。後續清理作業將全程列管，若業者屆期未完成，將依規定按日連續開罰，確保污染源徹底移除。環保局強調，將持續掌握空氣品質變化，若監測數據出現異常，將立即擴大警戒範圍並採取相關應變措施，確保民眾健康安全不受影響。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹非法工廠大火釀空污 桃園環保局重罰2000萬