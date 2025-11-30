八旬老翁失蹤1天 嘉縣救難協會尋獲倒臥果園斜坡…嘉市消防協助送醫

嘉義有名年約81歲老翁於29日失蹤，家屬急切報案協尋。今天中午，嘉義縣救難協會在嘉市大雅路一段旁產業道路下方果園斜坡尋獲老翁，發現他倒臥在溪邊，身體因長時間泡水而出現低溫狀況。嘉義市消防局獲報後，派遣分隊協助救援送醫。

市消防局表示，救護人員抵達現場時，救難協會已先行協助以鋁箔毯包覆保暖。老翁位於陡峭斜坡下方，蘭潭分隊隨即架設繩索並使用籃式擔架將其安全脫困。脫困後檢測生命徵象，老翁意識清醒，脈搏72次、血氧95%，但疑因長時間浸水導致四肢循環不佳、體溫偏低且血糖過低，救護人員嘗試IV注射未果，立即以口服葡萄糖粉補充能量，並替其清潔傷口、止血包紮、保暖及給予心理支持，後送往聖馬爾定醫院治療。

市消防局提醒，家中如有失智或高齡長者，務必做好預防措施，包括配戴可辨識飾品、使用定位器、備妥最新照片並強化居家安全，同時建立鄰里互助網絡。如發現長者走失，請立即撥打110或119，並提供清楚的照片、特徵與健康資訊，以利加速搜救。