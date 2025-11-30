快訊

GD罕見發飆！親自到MAMA官方IG留言「一圖案」粉絲秒懂

國1北上路段1男子後座「跳車」 1女3男全到案…真相曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

國道機車逆撞火燒車相驗出爐 老翁有失智病史、屬意外死亡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

國道1號嘉義水上路段今天凌晨發生75歲王姓老翁誤闖國道機車逆撞小客車起火身亡事故，檢警今日完成相驗，進一步釐清死因。

家屬向檢警表示，王男生前患有高血壓及失智症，近來記憶力退化。法醫相驗後認定，死因為頭顱部鈍性創傷併燒灼傷，並伴隨多處骨折，包括肋骨、骨盆、左上肢及雙下肢開放性骨折，屬嚴重創傷死亡；死亡方式為意外。檢方也採取檢體進行酒精鑑驗，等待化驗結果確認是否涉及酒精因素。

檢警表示，初步研判王男疑似因迷途或誤判路況，騎車誤上國道後逆向行駛，與49歲林姓男子駕駛的小客車迎面撞擊，機車卡入車頭並引發火燒車。林男並未飲酒，僅受驚未受重傷。

國道警方提醒，若機慢車誤入國道，應立即停靠路肩、離開車道至護欄外安全處，並通報110或1968尋求協助，避免憾事重演。事故確切原因仍待檢警進一步釐清。

嘉義國道火燒車追查，檢警相驗7旬騎士重度創傷亡、死亡方式屬意外。圖／翻攝畫面
嘉義國道火燒車追查，檢警相驗7旬騎士重度創傷亡、死亡方式屬意外。圖／翻攝畫面

國道 創傷 死亡

延伸閱讀

少量也有害、臉紅更別碰 喝酒配炸物 燒烤加速致癌成分吸收

75歲老翁機車誤闖國道逆向 迎撞小客車釀火燒車慘死嘉義路段

新北三重火燒車 波及6機車和高壓變電箱

2蒙古女子九份行竊看火燒車被捕 檢今起訴

相關新聞

台東成功漁港吊車翻覆 2人受困1人傷重無生命跡象

台東縣成功漁港今天近午時分發生吊車翻覆意外，一輛正在堤防燈塔處進行消波塊吊掛作業的吊車因不明原因翻覆，吊車駕駛傷重不治，另一名工人被卡在翻覆車體及與堤防中間，被救出後意識清醒。

影／宜蘭暖警車水馬龍間撿碎玻璃免人車受傷 民眾讚爆：最美風景

宜蘭員山路市區昨天上午發生一起車禍，員警游宗偉前往處理排除事故後，見到道路留有倒地機車的擋風玻璃碎片，擔心影響人車安全，...

影／惡臭黑煙竄天際…桃園蘆竹回收場全面燃燒 近百名消防持續救火

桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收場今上午7時許驚傳火警，桃園市消防局獲報後立即前往搶救，整座回收場包含戶外空間陷入火海，初...

75歲老翁機車誤闖國道逆向 迎撞小客車釀火燒車慘死嘉義路段

今天凌晨近4時，國道1號北向272.3公里嘉義水上路段發生一起嚴重死亡車禍，一名約75歲王姓老翁騎機車疑似誤上國道後逆向...

八旬老翁失蹤1天 嘉縣救難協會尋獲倒臥果園斜坡…嘉市消防協助送醫

嘉義有名年約81歲老翁於29日失蹤，家屬急切報案協尋。今天中午，嘉義縣救難協會在嘉市大雅路一段旁產業道路下方果園斜坡尋獲...

國道機車逆撞火燒車相驗出爐 老翁有失智病史、屬意外死亡

國道1號嘉義水上路段今天凌晨發生75歲王姓老翁誤闖國道機車逆撞小客車起火身亡事故，檢警今日完成相驗，進一步釐清死因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。