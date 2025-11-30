國道機車逆撞火燒車相驗出爐 老翁有失智病史、屬意外死亡

國道1號嘉義水上路段今天凌晨發生75歲王姓老翁誤闖國道機車逆撞小客車起火身亡事故，檢警今日完成相驗，進一步釐清死因。

家屬向檢警表示，王男生前患有高血壓及失智症，近來記憶力退化。法醫相驗後認定，死因為頭顱部鈍性創傷併燒灼傷，並伴隨多處骨折，包括肋骨、骨盆、左上肢及雙下肢開放性骨折，屬嚴重創傷死亡；死亡方式為意外。檢方也採取檢體進行酒精鑑驗，等待化驗結果確認是否涉及酒精因素。

檢警表示，初步研判王男疑似因迷途或誤判路況，騎車誤上國道後逆向行駛，與49歲林姓男子駕駛的小客車迎面撞擊，機車卡入車頭並引發火燒車。林男並未飲酒，僅受驚未受重傷。