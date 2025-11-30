假檢警騙稱普發1萬被盜領 老婦急交提款卡「監管」遭詐62萬

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團利用普發現金1萬元，假冒檢警及郵局人員致電民眾謊稱遭盜領，以涉及刑案要求交付提款卡監管，向鍾姓老婦騙走62萬元。刑事局提醒，普發現金本月24日起開放郵局領現，民眾要留意相關詐騙話術。

警方調查，7旬鍾姓老婦接到詐騙電話，對方自稱「台中英才郵局主任李冠億」，詢問是否委任「江羽華」代領普發現金1萬元，鍾回答沒有，對方表示會協助報案，並要求加LINE；暱稱「台中小陳」來電自稱警察，指鍾涉及詐欺罪及洗錢防制法，案件交由檢察官審核，指示加LINE。

暱稱「林宏松」來電自稱檢察官，表示要交付帳戶供地檢署監管，鍾依指示面交提款卡給詐團車手，遭盜領62萬元，難以過活向朋友借錢，經友人告知是詐騙才報案。

刑事局表示，詐團假冒假警及金融機構，利用民眾恐慌心態，要求交付現金或提款卡，民眾勿輕信，接到可疑電話撥打165反詐騙諮詢專線查證，有關普發現金領取方式，上官方網站（10000.gov.tw）查詢或撥打諮詢專線1988。

詐騙集團利用普發現金1萬元，假冒檢警及郵局人員致電民眾謊稱遭盜領，以涉及刑案要求交付提款卡監管，向鍾姓老婦騙走62萬元。記者李奕昕／翻攝
