國1北上路段1男子後座「跳車」 1女3男全到案…跳車真相曝光

國道1號北上楠梓至岡山路段11月28日上午11時許，突然有人從行駛中的汽車「跳車」，差點被旁車輾過，國道警方今通知所有人到案，確認該名跳車的洪姓男子因債務問題，與徐姓前女友等3人北上喬債，因不願拖累親友才跳車逃離，洪男聲稱未被脅迫，國道警認定是民事糾紛，但跳車已觸犯公共危險罪，將依法偵辦。

事故發生在28日上午11時59分左右，民眾目擊在國道1號北上剛過楠梓交流道的353.7公里處，突然前方中線車道有輛小客車後座車門開啟，一名男子直接從車內掉出來滾到車道上，後方車輛紛紛閃避、急煞，甚至有連結車險些追撞。

男子摔下車後隨即便起身朝路肩方向走去，並跨越護欄離開高速公路，而前方摔出人的小客車也已駛離，並未立即停車查看。影片在網路轉傳後，網友質疑該跳車男子恐被擄走，才敢在國道中跳車逃命。

今早國道警方陸續通知駕駛、同車乘客到案，經查該名跳車者為洪姓男子，28日當天先開車到左營找徐姓前女友協商債務，後來再由徐女夥同2名男子，帶著洪男驅車北上找人協商債務，但洪疑似不想拖累親友，才急於在國道從後過跳車，翻越護欄後離開。