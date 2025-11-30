快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國道1號北上楠梓至岡山路段11月28日上午11時許，突然有人從行駛中的汽車「跳車」，差點被旁車輾過，國道警方今通知所有人到案，確認該名跳車的洪姓男子因債務問題，與徐姓前女友等3人北上喬債，因不願拖累親友才跳車逃離，洪男聲稱未被脅迫，國道警認定是民事糾紛，但跳車已觸犯公共危險罪，將依法偵辦。

事故發生在28日上午11時59分左右，民眾目擊在國道1號北上剛過楠梓交流道的353.7公里處，突然前方中線車道有輛小客車後座車門開啟，一名男子直接從車內掉出來滾到車道上，後方車輛紛紛閃避、急煞，甚至有連結車險些追撞。

男子摔下車後隨即便起身朝路肩方向走去，並跨越護欄離開高速公路，而前方摔出人的小客車也已駛離，並未立即停車查看。影片在網路轉傳後，網友質疑該跳車男子恐被擄走，才敢在國道中跳車逃命。

今早國道警方陸續通知駕駛、同車乘客到案，經查該名跳車者為洪姓男子，28日當天先開車到左營找徐姓前女友協商債務，後來再由徐女夥同2名男子，帶著洪男驅車北上找人協商債務，但洪疑似不想拖累親友，才急於在國道從後過跳車，翻越護欄後離開。

警方表示，洪男聲稱自己未被脅迫，屬民事案件，不過他在國道跳車已涉及公共危險罪，除掣單舉發外，另將依公共危險罪依法偵辦。

國道1號北上楠梓路段男子從車內摔出，滾落高速公路中線車道上。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
國道1號北上楠梓路段男子從車內摔出，滾落高速公路中線車道上。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
國道1號北上楠梓路段男子從車內摔出，滾落高速公路中線車道上。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
國道1號北上楠梓路段男子從車內摔出，滾落高速公路中線車道上。圖／翻攝自臉書「爆料公社」

相關新聞

台東成功漁港吊車翻覆 2人受困1人傷重無生命跡象

台東縣成功漁港今天近午時分發生吊車翻覆意外，一輛正在堤防燈塔處進行消波塊吊掛作業的吊車因不明原因翻覆，吊車駕駛傷重不治，另一名工人被卡在翻覆車體及與堤防中間，被救出後意識清醒。

影／宜蘭暖警車水馬龍間撿碎玻璃免人車受傷 民眾讚爆：最美風景

宜蘭員山路市區昨天上午發生一起車禍，員警游宗偉前往處理排除事故後，見到道路留有倒地機車的擋風玻璃碎片，擔心影響人車安全，...

影／惡臭黑煙竄天際…桃園蘆竹回收場全面燃燒 近百名消防持續救火

桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收場今上午7時許驚傳火警，桃園市消防局獲報後立即前往搶救，整座回收場包含戶外空間陷入火海，初...

75歲老翁機車誤闖國道逆向 迎撞小客車釀火燒車慘死嘉義路段

今天凌晨近4時，國道1號北向272.3公里嘉義水上路段發生一起嚴重死亡車禍，一名約75歲王姓老翁騎機車疑似誤上國道後逆向...

國道機車逆撞火燒車相驗出爐 老翁有失智病史、屬意外死亡

國道1號嘉義水上路段今天凌晨發生75歲王姓老翁誤闖國道機車逆撞小客車起火身亡事故，檢警今日完成相驗，進一步釐清死因。

國1北上路段1男子後座「跳車」 1女3男全到案…跳車真相曝光

國道1號北上楠梓至岡山路段11月28日上午11時許，突然有人從行駛中的汽車「跳車」，差點被旁車輾過，國道警方今通知所有人...

