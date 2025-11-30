金門失智婦走失4小時誤闖出海口陷泥濘 空拍機發現急救回

金門金沙鎮文化園區昨日中午發生一起長者走失，一名75歲、患有失智症的許姓老婦在隨團參觀時失聯，因她未攜帶手機，相關人員遍尋不著，情況一度相當緊急。

金湖分局金沙分駐所於13時獲報後，立即調閱文化園區及周邊路口監視器，發現許婦在10時13分誤入洋山土方場，因搜尋範圍過大，且已鄰近出海口，金湖分局派遣所屬協尋同時，現場指揮官金沙所長辛西漢擔心入夜後氣溫驟降，加上海水預計於19時滿潮，恐淹沒相關區域，讓警方相當憂心。

辛西漢立即請求金沙鎮公所協助通報軍方及義消投入搜救，共同展開大範圍地毯式搜尋，園區也緊急派出空拍機擴大搜尋，下午16時08分，空拍機終於在出海口大排水溝發現身陷泥灘、已瑟瑟發抖的許婦。

辛西漢與金湖所警員陳宗宏趕抵後，見許婦陷在約3公尺深的泥灘中動彈不得，兩人來不及多想，奮不顧身當場跳入泥地合力將人救出，幸運的是，救援搶在海水漲潮前完成，許婦被送醫觀察並無大礙。