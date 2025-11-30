中壢旅館水泥天花板崩塌 男遭砸傷被塞紅包⋯業者道歉

桃園市中壢區某連鎖旅館近日發生一名男子入住客房，深夜卻突然發生天花板坍塌意外，男子遭大片水泥塊砸落，還好男子反應迅速僅受擦挫傷，但家屬批評業者後續處理態度不佳。業者今在官網發出聲明致歉，表示已進行全面檢修。

網友昨在臉書PO文指出，老公入住桃園中壢某旅館被天花板砸到，晚上11點躺床準備休息時，先是聽到天花板有奇怪聲音，以為是樓上的東西掉地板沒多想，結果不久天花板突然掉下來，還好老公反應迅速立刻護住頭部只有擦挫傷，重點掉的不是天花板的碎片「是水泥牆壁的碎片」。

原PO認為，一間飯店經營發生這種事情「真的是瞎爆了」，老公早上人好好的出門，晚上還開開心心地打給她說到旅館了，結果睡前突然發生這種事情，到現在還驚魂未定且讓家屬擔心，若不是老公反應快，不然如果真的是砸到頭「飯店是能負擔什麼責任」。

原PO再指，隔天飯店包了小紅包給老公，但她明明特別請櫃台轉告主管必須跟她聯絡，結果完全沒有，至今也沒有給他們任何飯店問題評估的後續，痛批飯店無視客人安全，認為至少須提供後續的安全評估報告再重新營業。

貼文曝光後，網友紛紛留言「好恐怖這太扯了」、「好險人還沒入睡，不然後果不堪設想」、「看起來應該是樓層地面的水泥崩落砸破裝潢天花板，太恐怖了」、「這場景是在表演胸口碎大石吧？如果是小孩後果真難想像」。

業者今於官網貼出聲明，針對日前客房天花板局部坍塌，造成旅客受傷一事，深感抱歉，對旅客帶來的驚嚇由衷致歉。為集中處理後續事宜而致使聲明發布略有延後，事件發生後，已立即展開內部檢討並安排全面檢修，避免類似情況再次發生。

業者表示，事發當下同仁已立即前往客房確認狀況，協助旅客更換房間、提供醫藥箱，同時提出可由救護車送醫的協助方案。礙於深夜時段，考量旅客身心狀況及隔日工作行程，尊重旅客意願，讓旅客先行休息，並說明隔日將持續關心與協助處理後續。