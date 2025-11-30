快訊

嫁身家3800億小開17年！47歲玉女暴哭 吐心碎內幕

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

袁惟仁臥床5年突緊急送醫 紀寶如曝最新狀況

爸爸上大夜班回家補眠 平鎮2童偷溜出門迷路快急哭

桃園電子報／ 桃園電子報

1762301 0
年幼的孩子在路旁不知所措，幾乎快要哭出來。圖：讀者提供

桃園市平鎮區一名施姓男子，因從事大夜班工作，昨(29)日白天在家補眠休息時，家中兩名年幼孩童竟趁隙溜出門玩耍，結果因天色漸暗迷失方向，呆立在路旁不知所措，幾乎快要哭出來。所幸平鎮警分局巡邏員警經過發現，因聯繫不上家長，員警展開地毯式訪查查，最後在社區保全的協助下，順利將兩名孩童平安送回家中。

1762302 0
員警趕緊安撫孩子情緒，並先將他們帶上警車暫時安置。圖：讀者提供

​宋屋派出所表示，警員余政鋌及潘柔涵昨日傍晚擔服巡邏勤務，行經平鎮區復旦國小前，發現兩名年幼孩童神情慌張地站在路邊，員警見狀立即停下車輛上前關心。由於當時天色昏暗，兩個孩子因為找不到回家的路，急得快哭出來，員警見狀趕緊安撫情緒，並先將孩子帶上警車暫時安置。​員警耐心地詢問孩子，雖然兩人能說出父親姓名及電話，但因無法清楚表達詳細住址，加上警方多次撥打家長電話均無人接聽，員警研判孩子應該住在附近，便決定載著孩子在周邊巷弄展開「地毯式訪查」。幸運的是，當詢問至附近社區時，眼尖的警衛一眼認出兩名孩童，表示平常都是由阿公帶去公園玩，並熱心協助警方引導至孩童住處。

1762303 0
在​宋屋派出所及社​區保全的協助下，順利將兩名孩童平安送回家中。圖：讀者提供

​宋屋派出所進一步提到，​當員警帶著孩子按鈴時，施姓父親睡眼惺忪地應門，看到警察帶著兩個孩子站在門口，頓時嚇了一大跳。施父向警方表示，自己昨天剛上完大夜班，正在家中補眠，完全沒發現孩子趁他熟睡時自己開門跑出去玩。施父對於警方的熱心協助頻頻致謝，也對自己的疏忽感到懊悔。

本文章來自《桃園電子報》。原文：爸爸上大夜班回家補眠 平鎮2童偷溜出門迷路快急哭

延伸閱讀：

  1. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海
  2. 台電興建觀園變電所 滿足航空城與大矽谷產業鏈電力

保全 桃園 警車

延伸閱讀

日職／徐若熙簽下鉅約 平鎮教頭點出從小看到一特質

黑豹旗／蔡辰瀧好威！7局10K完封高苑 平鎮連三年晉冠軍戰

跨越雙黃線釀禍！平鎮中豐陸橋3車撞成一團

黑豹旗／高一胡冠威展大將之風 平鎮扣倒彰藝闖4強

相關新聞

台東成功漁港吊車翻覆 2人受困1人傷重無生命跡象

台東縣成功漁港今天近午時分發生吊車翻覆意外，一輛正在堤防燈塔處進行消波塊吊掛作業的吊車因不明原因翻覆，吊車駕駛傷重不治，另一名工人被卡在翻覆車體及與堤防中間，被救出後意識清醒。

影／宜蘭暖警車水馬龍間撿碎玻璃免人車受傷 民眾讚爆：最美風景

宜蘭員山路市區昨天上午發生一起車禍，員警游宗偉前往處理排除事故後，見到道路留有倒地機車的擋風玻璃碎片，擔心影響人車安全，...

影／惡臭黑煙竄天際…桃園蘆竹回收場全面燃燒 近百名消防持續救火

桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收場今上午7時許驚傳火警，桃園市消防局獲報後立即前往搶救，整座回收場包含戶外空間陷入火海，初...

75歲老翁機車誤闖國道逆向 迎撞小客車釀火燒車慘死嘉義路段

今天凌晨近4時，國道1號北向272.3公里嘉義水上路段發生一起嚴重死亡車禍，一名約75歲王姓老翁騎機車疑似誤上國道後逆向...

國道機車逆撞火燒車相驗出爐 老翁有失智病史、屬意外死亡

國道1號嘉義水上路段今天凌晨發生75歲王姓老翁誤闖國道機車逆撞小客車起火身亡事故，檢警今日完成相驗，進一步釐清死因。

國1北上路段1男子後座「跳車」 1女3男全到案…跳車真相曝光

國道1號北上楠梓至岡山路段11月28日上午11時許，突然有人從行駛中的汽車「跳車」，差點被旁車輾過，國道警方今通知所有人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。