年幼的孩子在路旁不知所措，幾乎快要哭出來。圖：讀者提供

桃園市平鎮區一名施姓男子，因從事大夜班工作，昨(29)日白天在家補眠休息時，家中兩名年幼孩童竟趁隙溜出門玩耍，結果因天色漸暗迷失方向，呆立在路旁不知所措，幾乎快要哭出來。所幸平鎮警分局巡邏員警經過發現，因聯繫不上家長，員警展開地毯式訪查查，最後在社區保全的協助下，順利將兩名孩童平安送回家中。

​宋屋派出所表示，警員余政鋌及潘柔涵昨日傍晚擔服巡邏勤務，行經平鎮區復旦國小前，發現兩名年幼孩童神情慌張地站在路邊，員警見狀立即停下車輛上前關心。由於當時天色昏暗，兩個孩子因為找不到回家的路，急得快哭出來，員警見狀趕緊安撫情緒，並先將孩子帶上警車暫時安置。​員警耐心地詢問孩子，雖然兩人能說出父親姓名及電話，但因無法清楚表達詳細住址，加上警方多次撥打家長電話均無人接聽，員警研判孩子應該住在附近，便決定載著孩子在周邊巷弄展開「地毯式訪查」。幸運的是，當詢問至附近社區時，眼尖的警衛一眼認出兩名孩童，表示平常都是由阿公帶去公園玩，並熱心協助警方引導至孩童住處。

在​宋屋派出所及社​區保全的協助下，順利將兩名孩童平安送回家中。圖：讀者提供

​宋屋派出所進一步提到，​當員警帶著孩子按鈴時，施姓父親睡眼惺忪地應門，看到警察帶著兩個孩子站在門口，頓時嚇了一大跳。施父向警方表示，自己昨天剛上完大夜班，正在家中補眠，完全沒發現孩子趁他熟睡時自己開門跑出去玩。施父對於警方的熱心協助頻頻致謝，也對自己的疏忽感到懊悔。

本文章來自《桃園電子報》。原文：爸爸上大夜班回家補眠 平鎮2童偷溜出門迷路快急哭