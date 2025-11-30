快訊

影／宜蘭暖警車水馬龍間撿碎玻璃免人車受傷 民眾讚爆：最美風景

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭員山路市區昨天上午發生一起車禍，員警游宗偉前往處理排除事故後，見到道路留有倒地機車的擋風玻璃碎片，擔心影響人車安全，他蹲下在車流相當大的車陣中，徒手撿拾碎玻璃，這一幕被拍下來，網友讚爆「暖警」、「宜蘭最美風景」。

宜蘭警方表示，枕山派出所員警游宗偉昨天上午擔任超商巡簽勤務，上午8時許接獲通知，位於員山鄉員山路1段76-1號發生交通故事，游到達現場時開啟警示燈、現場實施交通疏導，直到交通事件排除。

據了解，當時因為車禍現場留，倒地機車的擋風玻璃碎片，大小不一散布在路上，游宗偉擔心被輾過的話碎片飛濺，會影響用路人安全或刺傷車輪胎，馬上蹲下來徒手把玻璃碎片一一撿起來，確保用路人安全。

當時有車輛駕駛停等時，錄下這一幕，在臉書社群貼文「謝謝你！阿 sir」，在事故現場後 ⋯默默的善舉，溫暖人心；玻璃碎滿地，為了用路人，徒手先處理了。

底下網友紛紛留言：「溫馨的畫面」、「宜蘭最美風景」、「感謝默默付出的波麗士大人」、「細心」、「超讚」、「善良警察，祝您一生平安」、「辛苦了」。

不過也有人擔心員警安全，留言說：「感謝波麗士大人，請不要受傷，大家會更難過」、「謝謝警察叔叔，徒手撿玻璃很容易割傷」、「車流很多，應該先放個交通錐」、「可以跟店家借掃把」。

宜蘭暖警處理車禍結束後，蹲在車水馬龍之間，徒手撿碎玻璃避免人車受傷，民眾見狀臉書貼文留言讚爆：「溫馨的畫面」、「宜蘭最美風景」。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書
宜蘭暖警處理車禍結束後，蹲在車水馬龍之間，徒手撿碎玻璃避免人車受傷，民眾見狀臉書貼文留言讚爆：「溫馨的畫面」、「宜蘭最美風景」。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書
宜蘭暖警處理車禍結束後，蹲在車水馬龍之間，徒手撿碎玻璃避免人車受傷，民眾見狀臉書貼文留言讚爆：「溫馨的畫面」、「宜蘭最美風景」。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書
宜蘭暖警處理車禍結束後，蹲在車水馬龍之間,徒手撿碎玻璃避免人車受傷,民眾見狀臉書貼文留言讚爆:「溫馨的畫面」、「宜蘭最美風景」。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書

