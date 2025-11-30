聽新聞
行駛國道突昏迷 休旅車擦撞內外側護欄駕駛昏迷送醫
國道3號新店路段今天清晨發生自撞車禍。46歲陳男清晨6時許駕駛休旅車行經北向29.3公里處時不明原因昏迷，車輛失控擦撞內側護欄後再撞上外側護欄，所幸未波及其他車輛，陳男送醫後無生命危險，車上潘姓女乘客未受傷，確切肇事原因仍待釐清。
國道警察局今天清晨6時54分接獲報案，國道3號北向29.3公里發生車禍事故。國道警趕抵經查，46歲陳男駕駛休旅車行駛於內側車道時不明原因突然昏迷，車輛當場失控先擦撞內側護欄後，再往右偏移至外側車道擦撞外側路肩護欄，所幸過程未波及其他車輛。
陳男經救護人員現場急救後，送往新店慈濟醫院救治中，另外車內乘客65歲潘女無明顯外傷，事故現場於7時39分排除。確切肇事原因仍待國道警方調查。
國道警呼籲，駕駛人如有精神不濟或身體不適時，請就近下交流道或至服務區(站)休息，確保行車安全。
