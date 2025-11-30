聽新聞
0:00 / 0:00
影／惡臭黑煙竄天際…桃園蘆竹回收場全面燃燒 近百名消防持續救火
桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收場今上午7時許驚傳火警，桃園市消防局獲報後立即前往搶救，整座回收場包含戶外空間陷入火海，初估至少2500平方公尺全面燃燒，可怕黑煙更是直竄天際，數公里外皆能看見，引發民眾議論。
從現場畫面可見，整座回收場陷入火海，全面燃燒，恐怖烈焰持續噴出，因現場全是易燃物，引發大量黑煙直衝天際，整片藍天全被蒙上一層灰更傳出惡臭，相當駭人，引發不少桃園民眾紛紛在網路上PO文，指出遠遠看見天空上竄升黑煙，希望一切平安。
桃園市消防局指出，今上午7時10分接獲通報，蘆竹區龍安街二段一處回收場發生火警，現場燃燒電纜疑似為回收場，所幸無人受困，目前由三民分隊、中壢分隊等共18個單位於現場救援，派遣37車、94人持續搶救，稍早已經控制火勢，持續灑水灌救中，詳細起火原因待調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言