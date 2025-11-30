快訊

中藥行「腰斬」消失中 轉型阻力與中藥師斷層雙重危機

幫助排便、穩定血糖、改善膽固醇 奇亞籽和亞麻籽哪個更好？

美國4口之家年薪443萬算窮人？知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

影／惡臭黑煙竄天際…桃園蘆竹回收場全面燃燒 近百名消防持續救火

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收場今上午7時許驚傳火警，桃園市消防局獲報後立即前往搶救，整座回收場包含戶外空間陷入火海，初估至少2500平方公尺全面燃燒，可怕黑煙更是直竄天際，數公里外皆能看見，引發民眾議論。

從現場畫面可見，整座回收場陷入火海，全面燃燒，恐怖烈焰持續噴出，因現場全是易燃物，引發大量黑煙直衝天際，整片藍天全被蒙上一層灰更傳出惡臭，相當駭人，引發不少桃園民眾紛紛在網路上PO文，指出遠遠看見天空上竄升黑煙，希望一切平安。

桃園市消防局指出，今上午7時10分接獲通報，蘆竹區龍安街二段一處回收場發生火警，現場燃燒電纜疑似為回收場，所幸無人受困，目前由三民分隊、中壢分隊等共18個單位於現場救援，派遣37車、94人持續搶救，稍早已經控制火勢，持續灑水灌救中，詳細起火原因待調查釐清。

桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收場今上午7時許驚傳火警，整座回收場包含戶外空間陷入火海。圖／讀者提供
桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收場今上午7時許驚傳火警，整座回收場包含戶外空間陷入火海。圖／讀者提供
桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收場今上午7時許驚傳火警，整座回收場包含戶外空間陷入火海。圖／桃園市消防局提供
桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收場今上午7時許驚傳火警，整座回收場包含戶外空間陷入火海。圖／桃園市消防局提供

桃園 網路

延伸閱讀

「晴天變陰天以為烏雲」桃園工廠大火釀嚴重空汙 網驚：飛機上都看到

5人到霧台鄉舊好茶部落訪友 疑誤食大花曼陀羅…消防漏夜上山

桃園26商圈分800萬預算 招牌亂象、停車問題挨批無解

苗栗頭份市區汽修場起火 消防人員灌救中

相關新聞

影／惡臭黑煙竄天際…桃園蘆竹回收場全面燃燒 近百名消防持續救火

桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收場今上午7時許驚傳火警，桃園市消防局獲報後立即前往搶救，整座回收場包含戶外空間陷入火海，初...

75歲老翁機車誤闖國道逆向 迎撞小客車釀火燒車慘死嘉義路段

今天凌晨近4時，國道1號北向272.3公里嘉義水上路段發生一起嚴重死亡車禍，一名約75歲王姓老翁騎機車疑似誤上國道後逆向...

離譜！高雄機車騎士夜晚沿街播放空襲警報音效 警：已觸法

高雄市一名機車騎士昨晚在三民區大豐二路時，沿街播放空襲警報音效，由於兩岸關係正值緊張之際，警報聲響引民眾恐慌和側目，有民...

國1北上路段1男子「後座摔出」 真相曝光警方說話了

國道1號北上楠梓至岡山路段11月28日上午11時許，一名男子突然從行駛中的汽車後座開車門摔出，嚇得後方車輛急煞、疑惑「人...

桃園蘆竹工廠火警濃煙衝天際 空氣臭味四溢…市府示警3區：快關窗

桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收工廠，今天上午7時驚傳火警，現場濃煙直衝天際，火勢猛烈，桃園市消防局第三大隊大竹分隊接獲報案後已立即前往搶救。大火雖未延燒，但空氣臭味四溢 ，桃園市府示警中壢、蘆竹、大園等3區住戶：快關窗。

高雄汽車保養廠火警傳爆炸聲火勢猛烈 1婦葬生火窟兒悲痛認屍

高市溪埔路某汽車保養廠今天凌晨2時25分傳火警，消防局出動25車59人搶救，由於廠房堆放汽車材料及機油等易燃物，火勢猛烈，照亮夜空，並傳爆炸聲響，火勢1小時後撲滅，進入火場發現李姓婦人已葬生火窟，李婦兒子、保養廠老闆聞噩耗悲痛不已。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。