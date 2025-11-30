影／惡臭黑煙竄天際…桃園蘆竹回收場全面燃燒 近百名消防持續救火

桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收場今上午7時許驚傳火警，桃園市消防局獲報後立即前往搶救，整座回收場包含戶外空間陷入火海，初估至少2500平方公尺全面燃燒，可怕黑煙更是直竄天際，數公里外皆能看見，引發民眾議論。

從現場畫面可見，整座回收場陷入火海，全面燃燒，恐怖烈焰持續噴出，因現場全是易燃物，引發大量黑煙直衝天際，整片藍天全被蒙上一層灰更傳出惡臭，相當駭人，引發不少桃園民眾紛紛在網路上PO文，指出遠遠看見天空上竄升黑煙，希望一切平安。