快訊

台中大里消防隊前2轎車猛撞！懷胎7月婦、8歲女童急送醫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區國光消防分隊前方，昨天傍晚發生二輛轎車對撞交通事故，56歲簡姓男子開車在大里路、大衛路左轉，與對向直行、由34歲謝男駕駛的轎車撞上，包括男、兩車的乘客30歲懷胎7個月孕婦及一名8歲女童共3人，送醫救治。

台中市消防局獲報，國光分隊前路口發生車禍，抵達時有4人受傷，其中3人送醫，包括，謝男車上30歲孕婦意識清楚，送往大里仁愛醫院。簡姓駕駛意識清楚、無明顯外傷、頸部不適，簡男車上8歲女童意識清楚、無明顯外傷、胸口不適，均送往大里仁愛醫院。

警方調查，昨天傍晚5時32分許，在大里區大里路國光消防分隊前，簡男駕駛白色轎車沿大里路行駛，經大衛路左轉時，與對向直行、由謝男駕駛轎車碰撞。這起事故造成3人受傷，無酒駕情事。 詳細肇事原因，送交通警察大隊分析研判。

警方呼籲駕駛人，駕車時應隨時注意車前狀況，行經路口轉彎時應減速慢行，以確保自身及用路人安全。

台中市大里區國光消防分隊前方，昨天傍晚發生二輛轎車對撞交通事故。圖／讀者提供
台中市大里區國光消防分隊前方，昨天傍晚發生二輛轎車對撞交通事故。圖／讀者提供

意識 交通事故 台中市

