高雄婦住家10樓墜落機車停車場身亡 丈夫睡夢中接噩耗

高市一名44歲婦人今天清晨4時許，突然從左營區至真路某大樓10樓住處高處墜落至機車停車場，當場倒臥血泊中，鄰居聽到巨大聲響報警，警消抵達，見婦人已明顯死亡未送醫，婦人的丈夫在家接獲通知才知噩耗，警方將報請檢察官相驗，釐清死因。

據了解，墜樓身亡的婦人家住左營區至真路某大樓，今天清晨4時許，不明原因從住處10樓墜落在大樓機車停車場，巨大聲響引保全員和鄰居察看，赫見婦人倒臥血泊，嚇得報警。

警消趕抵現場，發現婦人明顯死亡未送醫急救；婦人丈夫睡夢中被驚醒，獲知妻子墜樓身亡，悲痛不已。

警方鑑識小組到場採證，發現住家等處無打鬥痕跡、無外力介入，門窗亦無遭破壞情狀，詳細事發原因，警方將進一步調查釐清，並報請橋頭地檢署進行相驗事宜。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980