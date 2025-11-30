快訊

中藥行「腰斬」消失中 轉型阻力與中藥師斷層雙重危機

幫助排便、穩定血糖、改善膽固醇 奇亞籽和亞麻籽哪個更好？

美國4口之家年薪443萬算窮人？知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄婦住家10樓墜落機車停車場身亡 丈夫睡夢中接噩耗

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名44歲婦人今天清晨4時許，突然從左營區至真路某大樓10樓住處高處墜落至機車停車場，當場倒臥血泊中，鄰居聽到巨大聲響報警，警消抵達，見婦人已明顯死亡未送醫，婦人的丈夫在家接獲通知才知噩耗，警方將報請檢察官相驗，釐清死因。

據了解，墜樓身亡的婦人家住左營區至真路某大樓，今天清晨4時許，不明原因從住處10樓墜落在大樓機車停車場，巨大聲響引保全員和鄰居察看，赫見婦人倒臥血泊，嚇得報警。

警消趕抵現場，發現婦人明顯死亡未送醫急救；婦人丈夫睡夢中被驚醒，獲知妻子墜樓身亡，悲痛不已。

警方鑑識小組到場採證，發現住家等處無打鬥痕跡、無外力介入，門窗亦無遭破壞情狀，詳細事發原因，警方將進一步調查釐清，並報請橋頭地檢署進行相驗事宜。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高市婦人今天清晨4時許突然從左營區至真路某大樓10樓住處高處墜落，不幸身亡。圖／讀者提供
高市婦人今天清晨4時許突然從左營區至真路某大樓10樓住處高處墜落，不幸身亡。圖／讀者提供

鄰居 死亡 墜樓

延伸閱讀

高雄海軍陸戰隊中尉哨亭內擊發意外身亡 軍方封鎖現場調查

高雄中央公園化身耶誕小鎮 26米耶誕樹點燈

周華健「家後」、「一支小雨傘」獻唱高雄 悼屠穎全場鼻酸

「高雄不是民進黨禁臠」 鄭麗文：投柯志恩就是支持國民黨和平路線

相關新聞

影／惡臭黑煙竄天際…桃園蘆竹回收場全面燃燒 近百名消防持續救火

桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收場今上午7時許驚傳火警，桃園市消防局獲報後立即前往搶救，整座回收場包含戶外空間陷入火海，初...

75歲老翁機車誤闖國道逆向 迎撞小客車釀火燒車慘死嘉義路段

今天凌晨近4時，國道1號北向272.3公里嘉義水上路段發生一起嚴重死亡車禍，一名約75歲王姓老翁騎機車疑似誤上國道後逆向...

離譜！高雄機車騎士夜晚沿街播放空襲警報音效 警：已觸法

高雄市一名機車騎士昨晚在三民區大豐二路時，沿街播放空襲警報音效，由於兩岸關係正值緊張之際，警報聲響引民眾恐慌和側目，有民...

國1北上路段1男子「後座摔出」 真相曝光警方說話了

國道1號北上楠梓至岡山路段11月28日上午11時許，一名男子突然從行駛中的汽車後座開車門摔出，嚇得後方車輛急煞、疑惑「人...

桃園蘆竹工廠火警濃煙衝天際 空氣臭味四溢…市府示警3區：快關窗

桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收工廠，今天上午7時驚傳火警，現場濃煙直衝天際，火勢猛烈，桃園市消防局第三大隊大竹分隊接獲報案後已立即前往搶救。大火雖未延燒，但空氣臭味四溢 ，桃園市府示警中壢、蘆竹、大園等3區住戶：快關窗。

高雄汽車保養廠火警傳爆炸聲火勢猛烈 1婦葬生火窟兒悲痛認屍

高市溪埔路某汽車保養廠今天凌晨2時25分傳火警，消防局出動25車59人搶救，由於廠房堆放汽車材料及機油等易燃物，火勢猛烈，照亮夜空，並傳爆炸聲響，火勢1小時後撲滅，進入火場發現李姓婦人已葬生火窟，李婦兒子、保養廠老闆聞噩耗悲痛不已。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。