聽新聞
0:00 / 0:00
高雄婦住家10樓墜落機車停車場身亡 丈夫睡夢中接噩耗
高市一名44歲婦人今天清晨4時許，突然從左營區至真路某大樓10樓住處高處墜落至機車停車場，當場倒臥血泊中，鄰居聽到巨大聲響報警，警消抵達，見婦人已明顯死亡未送醫，婦人的丈夫在家接獲通知才知噩耗，警方將報請檢察官相驗，釐清死因。
據了解，墜樓身亡的婦人家住左營區至真路某大樓，今天清晨4時許，不明原因從住處10樓墜落在大樓機車停車場，巨大聲響引保全員和鄰居察看，赫見婦人倒臥血泊，嚇得報警。
警消趕抵現場，發現婦人明顯死亡未送醫急救；婦人丈夫睡夢中被驚醒，獲知妻子墜樓身亡，悲痛不已。
警方鑑識小組到場採證，發現住家等處無打鬥痕跡、無外力介入，門窗亦無遭破壞情狀，詳細事發原因，警方將進一步調查釐清，並報請橋頭地檢署進行相驗事宜。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言