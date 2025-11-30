捷運北車站性騷！男子強吻外籍女、對站務人員揮拳 遭保全壓制

北捷台北車站昨天發生一起性騷擾事件，一名男子在未經同意情況下，親吻外籍女子，遭制止後甚至還嗆說她沒有不願意，更動手攻擊站務人員，遭保全壓制，警方到場後女子表明不願追究離去，遭攻擊站長則赴派出所提告。

北車昨晚10時許接獲民眾通報，外籍女子遭不明男子親吻左肩膀，捷警接獲通後即趕赴現場，現場已有保全、站長控制住，但男子疑因情緒不穩，以右手揮擊站長左前額，遭保全將其壓制在地。

捷警隊表示，抵達現場後告知三方權利，遭騷擾外籍女子表示不追究後自行離去，站長則至轄區派出所對該男提出傷害告訴。