捷運北車站性騷！男子強吻外籍女、對站務人員揮拳 遭保全壓制
北捷台北車站昨天發生一起性騷擾事件，一名男子在未經同意情況下，親吻外籍女子，遭制止後甚至還嗆說她沒有不願意，更動手攻擊站務人員，遭保全壓制，警方到場後女子表明不願追究離去，遭攻擊站長則赴派出所提告。
北車昨晚10時許接獲民眾通報，外籍女子遭不明男子親吻左肩膀，捷警接獲通後即趕赴現場，現場已有保全、站長控制住，但男子疑因情緒不穩，以右手揮擊站長左前額，遭保全將其壓制在地。
捷警隊表示，抵達現場後告知三方權利，遭騷擾外籍女子表示不追究後自行離去，站長則至轄區派出所對該男提出傷害告訴。
事後也有目擊網友將現場狀況，放上網路，男子疑似親吻女生，遭另一名眾制止，男子甚至稱聲「他沒有說不願意」，還不斷放話自己是學法律的，看到有乘客按鈴通報後，心虛邊嗆邊逃跑，見狀後有民眾上前追他將其攔下，直到站務人員、保全、警察到場後，眾人才漸漸散去。
