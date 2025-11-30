未抓準距離！中壢男深夜撞路邊車 整車翻覆側躺路中央

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園中壢區中北路二段昨深夜發生一起翻覆車禍，一名34歲黃姓男子昨晚駕車自中北路直行往健行路方向直行，行駛途中疑似未抓準距離，不慎擦撞停靠路邊的車輛，隨即翻車，整輛車側躺在路中央，所幸無人受傷。

中壢警方指出，中壢交通中隊昨深夜11時許獲報，在中北路二段有交通事故發生，立即派員到場。經了解，34歲黃男駕駛自小客車沿中北路直行往健行路方向直行，行經中北路二段時，與停靠路邊的自小客車發生交通事故，致使黃男車輛翻覆，現場無人受傷，經測試黃男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢警分局長林鼎泰表示，民眾夜間行車時更應提高警覺，隨時注意車前狀況，與鄰車及路邊車輛保持安全距離，行經無號誌或閃黃、閃紅燈路口更務必加強注意周遭狀況，降低車速，以確保自身與其他用路人安全。

桃園市中壢區中北路二段昨深夜一名34歲黃男駕車行經中北路，擦撞路邊車輛翻車，整輛車側躺在路中央，所幸無人受傷。圖／警方提供
