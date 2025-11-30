快訊

5人到霧台鄉舊好茶部落訪友 疑誤食大花曼陀羅…消防漏夜上山

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局29日傍晚5時12分接獲報案，5人到霧台鄉舊好茶部落訪友後，疑誤食大花曼陀羅，出現身體不適、幻覺、精神恍惚、皮膚潮紅等症狀，消防人員獲報後連夜趕往，30日凌晨12時36分抵達，5人意識清醒，今清晨症狀緩解，消防局搜救人員正陪同下山中。

據了解，這5人分別為2名郭男、2名陳男與一名賴女，分別從中北部南下到舊好茶部落訪友。5人是在本月28日從三地門鄉三德檢查哨入山。

消防局29日下午5時12分獲報後，5人疑誤食大花曼陀羅植物後，出現身體不適，幻覺、精神恍惚、皮膚潮紅等症狀，隨即派遣第一大隊、特搜大隊、高救隊、霧台及瑪家分隊共6車15人前往，現場指揮官為特搜大隊副大隊長鄭維勛。

搜救人員漏夜趕往，攜帶登山、急救等裝備，終於在30日凌晨12時36分接觸到5人，5人意識清醒，其中3人症狀較嚴重，經補充水分後，天亮時症狀皆已緩解，可自行下山，現由搜救人員陪同下山。

霧台鄉舊好茶部落被列為國定古蹟，通往舊好茶部落較近道路今年因颱風影響，道路中斷，前往舊好茶部落需從霧台鄉阿禮部落前往、舊好茶部落在海拔950到1050公尺之間。

根據衛福部網站資料提及，曼陀羅植株全株皆有毒性，以果實及種子毒性最大，含具神經毒性的顛茄烷類生物鹼(tropane alkaloids)，主要毒素成分為東莨菪鹼(scopolamine)及莨菪鹼(hyoscyamine)，會使誤食民眾出現口乾舌燥、皮膚潮紅、心跳呼吸加快、頭暈，接著可能出現幻聽、幻覺、意識模糊、妄想等神經系統症狀。

舊好茶部落有130多棟石板屋，文資局有相關修繕計劃，今年原訂修兩棟，但因為材料不好運送，今年開始改為就地取材，仍在搜集材料階段中。

5人到屏東縣霧台鄉舊好茶部落訪友，疑誤食大花曼陀羅，出現身體不適、幻覺、精神恍惚、皮膚潮紅等症狀，消防人員獲報後連夜趕往，今凌晨12時36分抵達，5人意識清醒，今天清晨症狀緩解後，消防局搜救人員正陪同下山中。圖／屏東縣消防局提供
