75歲老翁機車誤闖國道逆向 迎撞小客車釀火燒車慘死嘉義路段
今天凌晨近4時，國道1號北向272.3公里嘉義水上路段發生一起嚴重死亡車禍，一名約75歲王姓老翁騎機車疑似誤上國道後逆向行駛，行經內側車道時與49歲林姓男子駕駛的小客車迎面撞上，瞬間造成猛烈火燒車，駕駛林男及時脫困，但老翁摔落車道重創死亡。詳細事故原因國道警方持續調查中。
警方調查，王男騎乘普通重型機車逆向行駛於內側車道，雙方碰撞後，王男當場摔落在車道上，機車則被卡在小客車車頭，兩車持續往前滑行並瞬間起火燃燒。消防單位到場後撲滅火勢，但王男已無生命跡象，當場死亡；林男確認無飲酒情形，僅受驚未有大礙。王男酒測值將由法醫相驗釐清，至於誤闖及逆向原因仍待檢警進一步調查。
國道警方提醒，用路人務必依標誌、標線行駛，機慢車切勿誤闖國道；若不慎騎上國道，務必「立刻靠路肩停車、立即離開車道到護欄外」，並通報110或1968，由國道相關單位協助，才能避免類似悲劇再度發生。
