75歲老翁機車誤闖國道逆向 迎撞小客車釀火燒車慘死嘉義路段

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天凌晨近4時，國道1號北向272.3公里嘉義水上路段發生一起嚴重死亡車禍，一名約75歲王姓老翁騎機車疑似誤上國道後逆向行駛，行經內側車道時與49歲林姓男子駕駛的小客車迎面撞上，瞬間造成猛烈火燒車，駕駛林男及時脫困，但老翁摔落車道重創死亡。詳細事故原因國道警方持續調查中。

警方調查，王男騎乘普通重型機車逆向行駛於內側車道，雙方碰撞後，王男當場摔落在車道上，機車則被卡在小客車車頭，兩車持續往前滑行並瞬間起火燃燒。消防單位到場後撲滅火勢，但王男已無生命跡象，當場死亡；林男確認無飲酒情形，僅受驚未有大礙。王男酒測值將由法醫相驗釐清，至於誤闖及逆向原因仍待檢警進一步調查。

國道警方提醒，用路人務必依標誌、標線行駛，機慢車切勿誤闖國道；若不慎騎上國道，務必「立刻靠路肩停車、立即離開車道到護欄外」，並通報110或1968，由國道相關單位協助，才能避免類似悲劇再度發生。

今天清晨國道疑機車逆向與小客車相撞造成火燒車,嘉義縣消防局趕往現場灌救。記者李宗祐／翻攝
今天清晨國道疑機車逆向與小客車相撞造成火燒車，嘉義縣消防局趕往現場灌救。記者李宗祐／翻攝
今天清晨國道疑機車逆向與小客車相撞造成火燒車，一老翁重創不治。記者李宗祐／翻攝
今天清晨國道疑機車逆向與小客車相撞造成火燒車，一老翁重創不治。記者李宗祐／翻攝
今天清晨國道疑機車逆向與小客車相撞造成火燒車，嘉義縣消防局趕往現場灌救。記者李宗祐／翻攝
今天清晨國道疑機車逆向與小客車相撞造成火燒車，嘉義縣消防局趕往現場灌救。記者李宗祐／翻攝
今天清晨國道疑機車逆向與小客車相撞造成火燒車，一老翁重創不治。記者李宗祐／翻攝
今天清晨國道疑機車逆向與小客車相撞造成火燒車，一老翁重創不治。記者李宗祐／翻攝
今天清晨國道疑機車逆向與小客車相撞造成火燒車，一老翁重創不治。記者李宗祐／翻攝
今天清晨國道疑機車逆向與小客車相撞造成火燒車，一老翁重創不治。記者李宗祐／翻攝

國道 車道 死亡

相關新聞

75歲老翁機車誤闖國道逆向 迎撞小客車釀火燒車慘死嘉義路段

今天凌晨近4時，國道1號北向272.3公里嘉義水上路段發生一起嚴重死亡車禍，一名約75歲王姓老翁騎機車疑似誤上國道後逆向...

離譜！高雄機車騎士夜晚沿街播放空襲警報音效 警：已觸法

高雄市一名機車騎士昨晚在三民區大豐二路時，沿街播放空襲警報音效，由於兩岸關係正值緊張之際，警報聲響引民眾恐慌和側目，有民...

國1北上路段1男子「後座摔出」 真相曝光警方說話了

國道1號北上楠梓至岡山路段11月28日上午11時許，一名男子突然從行駛中的汽車後座開車門摔出，嚇得後方車輛急煞、疑惑「人...

桃園蘆竹工廠火警濃煙衝天際 空氣臭味四溢…市府示警3區：快關窗

桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收工廠，今天上午7時驚傳火警，現場濃煙直衝天際，火勢猛烈，桃園市消防局第三大隊大竹分隊接獲報案後已立即前往搶救。大火雖未延燒，但空氣臭味四溢 ，桃園市府示警中壢、蘆竹、大園等3區住戶：快關窗。

高雄汽車保養廠火警傳爆炸聲火勢猛烈 1婦葬生火窟兒悲痛認屍

高市溪埔路某汽車保養廠今天凌晨2時25分傳火警，消防局出動25車59人搶救，由於廠房堆放汽車材料及機油等易燃物，火勢猛烈，照亮夜空，並傳爆炸聲響，火勢1小時後撲滅，進入火場發現李姓婦人已葬生火窟，李婦兒子、保養廠老闆聞噩耗悲痛不已。

國三九如段廂型車左後輪突掉落 後方小貨車閃避不及失控翻覆

41歲許姓男子昨天29日傍晚近6時開廂型車行經國道3號南向389.9公里九如段，左後輪突掉落，導致內側車道55歲吳姓男子...

