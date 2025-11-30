離譜！高雄機車騎士夜晚沿街播放空襲警報音效 警：已觸法

高雄市一名機車騎士昨晚在三民區大豐二路時，沿街播放空襲警報音效，由於兩岸關係正值緊張之際，警報聲響引民眾恐慌和側目，有民眾拍下畫面PO網；轄區警方指，尚未接獲報案，騎士行為已違反道路交工管理處罰條例，將依事證舉發。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，只見一名騎士昨晚騎機車行經三民區大豐二路時，機車音響沿路播放空襲警報音效，引起不少民眾側目，過程被PO網。

轄區三民二警分局指出，經檢視影片，警方尚未接獲相關報案資料，惟影像中的機車裝置高音量或發出不合規定音調的喇叭或其他產生噪音器物，已違反道路交通管理處罰條例第16條第1項第6款規定及第2項後段規定，可處1800元罰鍰並沒入相關器物。