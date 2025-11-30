快訊

國1北上路段1男子「後座摔出」 真相曝光警方說話了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國道1號北上楠梓至岡山路段11月28日上午11時許，一名男子突然從行駛中的汽車後座開車門摔出，嚇得後方車輛急煞、疑惑「人怎麼這樣彈出來」，但男子事發後自行爬起，跨越護欄離開高速公路，外傳該男子是要北上「喬債」，國道警方則稱目前只知男子身分，其他駕駛、乘客尚未到案，案情待釐清。

事故發生在28日上午11時59分左右，民眾目擊在國道1號北上剛過楠梓交流道的353.7公里處，突然前方中線車道有輛小客車後座車門開啟，一名男子直接從車內掉出來滾到車道上，後方車輛紛紛閃避、急煞，甚至有連結車險些追撞。

不過，男子摔下車後隨即便起身朝路肩方向走去，並跨越護欄離開高速公路，而前方摔出人的小客車也已駛離，並未立即停車查看，因此不少網友見行車記錄器懷疑，是否是擄人事件讓男子跳車逃生，也有人懷疑是倚靠車門睡到一半不小心開到車門才會摔出車外。

外傳該名摔車男子疑被其他乘客帶著北上嘉義找女友「喬債」，男子不願波及女方才在國道驚險跳車，國道警方表示，現已初步查明該名跌落車道男子身分，但事發當時，車上駕駛及其他乘客均尚未前來說明，因此暫時仍無法還原事發經過需等車上人員通知到案後，才能該男子跳車過程或是否涉及公共危險罪。

國道1號北上楠梓路段男子從車內摔出，滾落高速公路中線車道上。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
國道1號北上楠梓路段男子從車內摔出，滾落高速公路中線車道上。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
國道1號北上楠梓路段男子從車內摔出，滾落高速公路中線車道上。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
國道1號北上楠梓路段男子從車內摔出，滾落高速公路中線車道上。圖／翻攝自臉書「爆料公社」

國道 車道 高速公路

