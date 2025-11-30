快訊

台中男騎機車忘作一事車牌遭註銷…違規轉彎被攔查 荷包失血

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子近日騎機車行經北屯區時，因違規跨越雙黃線，遭警方攔查，警方發現陳男機車車牌已被註銷，陳一頭霧水，最後查詢才知，陳未依規定續保強制險，逾期後多次通知仍未續保，才被註銷車牌，陳恐吃上1500元至3000元的罰單

水湳派出所所長涂嘉佑、警員程畯宏19日巡經北屯區陳平路左轉榮德路時，看到陳姓男子（45歲）騎機車違規跨越雙黃線轉彎，警方攔下機車後，巡邏車的車載系統發現，陳男的車牌車號異常，確認陳男機車車牌已被註銷。

陳男被警方告知車牌被註銷時，一頭霧水，後來才查清楚，陳男在強制險到期後，超過6個月沒有續保，經金管會保險局、公路局等單位多次通知續保後，仍未加保，才會被註銷車牌。

警方依道交條例規定告發，陳男恐吃上1500元至3000元的罰單。

第五警分局長劉其賢提醒，依強制汽車責任保險法第49條規定，若車主未依規定投保或未及時續保強制汽車責任險，經監理機關執行路邊稽查或警察機關執行交通勤務，或因違反道路交通管理處罰條例併同舉發者，由公路監理機關處以罰鍰。

依法汽車可處3000元至1萬5000元、機車處1500元至3000元；微型電動二輪車處750元至1500元。

若未投保車輛肇事，最高處3萬2000元；另同法第51-1條規定，逾6個月未投保，主管機關得移請公路監理機關註銷其牌照。車主應定期檢查自己車輛的強制險情形，若對於車輛牌照是否遭強制險過期註銷，可洽詢各地監理單位，避免吃上罰單。

台中市陳姓男子因機車強制險未續保，遭公路局註銷車牌，近日騎車上路遭警方告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子因機車強制險未續保，遭公路局註銷車牌，近日騎車上路遭警方告發。記者陳宏睿／翻攝

