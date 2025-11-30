聽新聞
0:00 / 0:00
國三九如段廂型車左後輪突掉落 後方小貨車閃避不及失控翻覆
41歲許姓男子昨天29日傍晚近6時開廂型車行經國道3號南向389.9公里九如段，左後輪突掉落，導致內側車道55歲吳姓男子駕駛小貨車閃避不及失控翻車，吳男左手臂骨折送醫，雙方駕駛酒測時均為零。
國道警方指出，29日傍晚5時49分，41歲許男駕駛廂型車行駛在國道3號389.9公里九如段的外側車道，疑因機件故障，後輪軸斷裂，導致左後輪加輪軸脫離車身往內側方向滾動，致使內側車道55歲吳男駕駛的小貨車因輾壓輪胎後而失控側翻肇，吳男左手臂骨折送醫。
車禍一度造成交通阻塞，現場晚間6時50分車禍排除，全線恢復通車，國道警竹田分隊依規定處理，雙方當事人均無飲酒。
國道警方提醒，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查，包括油、水、煞車、輪胎、燈光等，避免發生類似事件，危害自身及其他用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言