國三九如段廂型車左後輪突掉落 後方小貨車閃避不及失控翻覆

41歲許姓男子昨天29日傍晚近6時開廂型車行經國道3號南向389.9公里九如段，左後輪突掉落，導致內側車道55歲吳姓男子駕駛小貨車閃避不及失控翻車，吳男左手臂骨折送醫，雙方駕駛酒測時均為零。

國道警方指出，29日傍晚5時49分，41歲許男駕駛廂型車行駛在國道3號389.9公里九如段的外側車道，疑因機件故障，後輪軸斷裂，導致左後輪加輪軸脫離車身往內側方向滾動，致使內側車道55歲吳男駕駛的小貨車因輾壓輪胎後而失控側翻肇，吳男左手臂骨折送醫。

車禍一度造成交通阻塞，現場晚間6時50分車禍排除，全線恢復通車，國道警竹田分隊依規定處理，雙方當事人均無飲酒。