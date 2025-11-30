快訊

博士憂鬱／期刊發表要求壓頂 倒楣遇拒稿勢必要休學

首爾航太展／韓自製戰機KF-21驚艷 科目流暢非吳下阿蒙

中職／軟銀大撒幣爭「台灣至寶」徐若熙 日媒曝背後因素

聽新聞
0:00 / 0:00

國三九如段廂型車左後輪突掉落 後方小貨車閃避不及失控翻覆

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

41歲許姓男子昨天29日傍晚近6時開廂型車行經國道3號南向389.9公里九如段，左後輪突掉落，導致內側車道55歲吳姓男子駕駛小貨車閃避不及失控翻車，吳男左手臂骨折送醫，雙方駕駛酒測時均為零。

國道警方指出，29日傍晚5時49分，41歲許男駕駛廂型車行駛在國道3號389.9公里九如段的外側車道，疑因機件故障，後輪軸斷裂，導致左後輪加輪軸脫離車身往內側方向滾動，致使內側車道55歲吳男駕駛的小貨車因輾壓輪胎後而失控側翻肇，吳男左手臂骨折送醫。

車禍一度造成交通阻塞，現場晚間6時50分車禍排除，全線恢復通車，國道警竹田分隊依規定處理，雙方當事人均無飲酒。

國道警方提醒，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查，包括油、水、煞車、輪胎、燈光等，避免發生類似事件，危害自身及其他用路人安全。

吳姓男子駕駛小貨車時發現有輪胎突掉落閃避不及，車輛失控側翻，吳男左手骨折送醫。圖／警方提供
吳姓男子駕駛小貨車時發現有輪胎突掉落閃避不及，車輛失控側翻，吳男左手骨折送醫。圖／警方提供
許男開廂型車上國道，卻發生左後輪突然掉下來，導致後方車輛閃避不及發生車禍。圖／警方提供
許男開廂型車上國道，卻發生左後輪突然掉下來，導致後方車輛閃避不及發生車禍。圖／警方提供
許男開廂型車時左後輪突然掉下來導致車輛閃避不及發生車禍。圖／警方提供
許男開廂型車時左後輪突然掉下來導致車輛閃避不及發生車禍。圖／警方提供

國道 車道 失控

延伸閱讀

25歲男全臉骨折出現複視 中榮協助重建治癒

國道3號竹崎路段施工回堵 疑未減速3車追撞釀4傷

南韓六旬男駕車下渡輪暴衝 釀3死10傷

影／南韓濟州重大車禍！6旬翁駕車衝撞慘況曝光 3人心臟驟停、10人受傷

相關新聞

75歲老翁機車誤闖國道逆向 迎撞小客車釀火燒車慘死嘉義路段

今天凌晨近4時，國道1號北向272.3公里嘉義水上路段發生一起嚴重死亡車禍，一名約75歲王姓老翁騎機車疑似誤上國道後逆向...

離譜！高雄機車騎士夜晚沿街播放空襲警報音效 警：已觸法

高雄市一名機車騎士昨晚在三民區大豐二路時，沿街播放空襲警報音效，由於兩岸關係正值緊張之際，警報聲響引民眾恐慌和側目，有民...

國1北上路段1男子「後座摔出」 真相曝光警方說話了

國道1號北上楠梓至岡山路段11月28日上午11時許，一名男子突然從行駛中的汽車後座開車門摔出，嚇得後方車輛急煞、疑惑「人...

桃園蘆竹工廠火警濃煙衝天際 空氣臭味四溢…市府示警3區：快關窗

桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收工廠，今天上午7時驚傳火警，現場濃煙直衝天際，火勢猛烈，桃園市消防局第三大隊大竹分隊接獲報案後已立即前往搶救。大火雖未延燒，但空氣臭味四溢 ，桃園市府示警中壢、蘆竹、大園等3區住戶：快關窗。

高雄汽車保養廠火警傳爆炸聲火勢猛烈 1婦葬生火窟兒悲痛認屍

高市溪埔路某汽車保養廠今天凌晨2時25分傳火警，消防局出動25車59人搶救，由於廠房堆放汽車材料及機油等易燃物，火勢猛烈，照亮夜空，並傳爆炸聲響，火勢1小時後撲滅，進入火場發現李姓婦人已葬生火窟，李婦兒子、保養廠老闆聞噩耗悲痛不已。

國三九如段廂型車左後輪突掉落 後方小貨車閃避不及失控翻覆

41歲許姓男子昨天29日傍晚近6時開廂型車行經國道3號南向389.9公里九如段，左後輪突掉落，導致內側車道55歲吳姓男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。