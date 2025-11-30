桃園蘆竹工廠火警濃煙衝天際 空氣臭味四溢…桃園粉專示警：快關窗

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收工廠，今天上午7時驚傳火警，現場濃煙直衝天際，火勢猛烈，桃園市消防局第三大隊大竹分隊接獲報案後已立即前往搶救。大火雖未延燒，但空氣臭味四溢 ，桃園粉專示警桃園市住戶「快關窗」。 

初步了解，起火建築疑似為電纜回收場，現場可見大量黑色濃煙直衝天際，並伴隨強烈火光。所幸現場確認無人受困，目前消防人員正全力搶救中。

由於濃煙瀰漫，現場及周邊也出現刺鼻異味。桃園市環保局稍早發布通報，經模擬分析，事故現場風速為每秒1.9公尺，下風處區域可能產生異味，影響範圍包括中壢區內定里、蘆竹區中福里及新莊里、以及大園區五權里等地區。

市府呼籲，可能受影響區域的民眾，應盡量待在室內並緊閉門窗、減少外出，如有外出必要請務必戴好口罩，敏感族群更應多加注意防護措施。

桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收工廠，今日上午7時驚傳火警，現場濃煙直衝天際。記者朱冠諭／翻攝
桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收工廠，今日上午7時驚傳火警，現場濃煙直衝天際。記者朱冠諭／翻攝
桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收工廠，今日上午7時驚傳火警，現場濃煙直衝天際，臭味四溢。圖／讀者提供
桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收工廠，今日上午7時驚傳火警，現場濃煙直衝天際，臭味四溢。圖／讀者提供

