高雄汽車保養廠火警傳爆炸聲火勢猛烈 1婦葬生火窟兒悲痛認屍
高市大樹區溪埔路某汽車保養廠今天凌晨2時25分突傳火警，消防局出動25車59人搶救，起火點1樓廠房內堆放汽車材料及雜物等易燃物，火勢猛烈，照亮夜空，並傳爆炸聲響，火勢1小時後撲滅，1名李姓婦人不幸葬身火窟，兒子聞噩耗悲痛認屍。
警消指出，這間位於大樹區溪埔路的鐵皮屋汽車保養廠，今晨2時25分傳出火煙，消防局緊急出動25車、59名消防人員到場灌救，抵達後發現1樓鐵皮屋處已起火燃燒。
由於鐵皮屋內堆放汽車材料等易燃物，火勢一發不可收拾，還夾雜爆炸聲響，消防員射水線灌救，3時16分火勢控制，3時36分火勢撲滅。
消防員進廠房內搜索，發現一名年約55歲的李姓婦人因逃生不及，已葬生火窟；李婦的兒子及女友聞訊趕至，聽到母親未能逃生火場已成焦屍，悲慟不已，詳細起火原因由火調科調查。
