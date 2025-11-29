台南烏樹林廢棄物大火燒9天仍未滅 1原因未大量澆水

台南後壁烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置場大火，進入第9天仍持續進行殘火處理，環保局說明最新進度，現場廢樹枝區經日夜不間斷地進行翻堆、灑水降溫及移置作業，28日已撲滅火勢，29日開始集中機具人力投入混合區撲滅工作。

環境部長彭啓明下午5時許到場關心處理現況，彭啓明承諾再核撥風災垃圾清理經費2.6億元，對目前的滅火，要增加機具、人力、出動直升飛機救火都可以評估，希望在最短時間完全撲滅火勢，環境部也會加入台南市環保局對大火造成可能的空汙加強監測。

空品方面，今天上午環保局監測車即時數據顯示，PM10 149.4μg/m3、PM2.5 43.3μg/m3，略超過空氣品質標準，不過白天邊界層高度上升、擴散條件改善，大環境汙染濃度逐步下降，自下午1時起，PM10降至 65.0μg/m³，PM2.5 為 30.0 μg/m³，均已回到空氣品質標準範圍內。

水質部分，環保局22日、25日、28日持續定期巡查，未發現消防廢水外溢至水體。28日再次於嘉南大圳烏樹林橋及烏樹林大排採水樣送檢驗中，目前已出爐的檢測報告採樣結果上游嘉南大圳烏樹林橋的灌溉用水經檢測均符合灌溉水質標準；下游下秀祐橋的河川水質亦未發現異常。

環保局表示，現場以不間斷的方式，以挖土機、水車及消防水線進行開挖與降溫作業，未燃廢樹枝區已由消防局布設水線持續噴灑，預防後續悶燒。同時也將持續掌握空品與水質監測結果，並透過多元管道即時向市民發布相關資訊，確保環境與市民健康安全。

環保局強調，現場大量澆水會導致濃煙瞬間產生；當地並不缺水，不強力灑水是因表面碳化，水進不了底層，一般水線無法立即撲滅，反而需用機具刨除、降溫再灑水。