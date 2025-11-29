快訊

獨／新竹城隍廟驚傳砍人！17歲工讀生多處刀傷 「臟器外露」送醫中

AI概念股回神了？11月表現兩樣情 這2類「棄兒」跌得特別慘

大陸民企研製出超音速飛彈 模擬畫面瞄準日本這些地區

高雄駁二藝術特區民宅大火 25歲女住戶嗆傷昏迷送醫

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

醫院示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
醫院示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
高雄市駁二藝術特區今天晚間6時許發生民宅火警，由於事發地點鄰近捷運輕軌、駁二P3倉庫，一度引發遊客恐慌圍觀，消防人員破門灌救後，發現是民宅客廳沙發起火燃燒，還在屋內發現一名女住戶疑似嗆傷昏迷，立即將她送醫急救。

據了解，事發的起火民宅就位於鹽埕區莒光街上，鄰近駁二藝術特區P3倉庫旁的一棟5層樓高的公寓住宅，位於5樓的一戶民宅在晚間6時10分左右起火燃燒，高雄市消防局立即出動16車32人前往搶救。

火勢在不到10分鐘之內就被撲滅，消防人員發現是客廳內的家具起火燃燒，還在現場發現一名25歲女住戶，但她被救出時，疑似吸入大量濃煙，出現意識不清情況，隨後立即便由救護車送醫。

由於起火民眾靠近人潮熱鬧的駁二，因此火警發生當下吸引不少遊客圍觀，消防局更同時湧入報案電話，雖火勢迅速撲滅，不排除是電線走火所致，不過起火原因仍有待進一步釐清才能確定。

駁二 住戶 高雄市

延伸閱讀

周華健「家後」、「一支小雨傘」獻唱高雄 悼屠穎全場鼻酸

「高雄不是民進黨禁臠」 鄭麗文：投柯志恩就是支持國民黨和平路線

高雄同志大遊行登場 角逐市長4綠委齊聚踩街支持

影／鄭麗文談南部二都市長規劃 拚徹底結束綠色執政魔咒

相關新聞

高雄駁二藝術特區民宅大火 25歲女住戶嗆傷昏迷送醫

高雄市駁二藝術特區今天晚間6時許發生民宅火警，由於事發地點鄰近捷運輕軌、駁二P3倉庫，一度引發遊客恐慌圍觀，消防人員破門...

影／高雄男開車失控連撞4車 菲籍姊妹遭波及受傷

高雄39歲林姓男子今天開車迴轉失控，連撞停等紅燈的3輛轎車，和騎機車雙載的2米名外籍女騎士，致2名女子受傷。肇事原因由警...

北車1女落軌「頭破血流」 熱心旅客搶救畫面曝光

台北車站昨晚驚傳落軌事件，70歲張姓婦人在北車台鐵第3月台等待時，疑因精神不濟、恍惚蹣跚，突然跌落鐵軌，大批旅客見狀驚訝...

退休校長攀玉山後四峰突消失 懷疑迷失在鹿山山區

一名來自新北市的郭姓退休校長27日與其他6名團員一起前往玉山後四峰攀登，他卻在鹿山山區突然消失，與其他團員失聯，由於事發...

空軍20歲維修士官休假騎車返家車禍 送醫不治

台東市志航路二段與富源路口今天上午7時30分發生一起交通事故，1名20歲空軍許姓士官騎機車與1輛由70多歲柳姓男子駕駛的...

影／台南婦開車疑身體不適 追撞3停等紅燈女騎士

63歲劉姓女子昨天上午開車沿台南安南區長溪路三段由北往南行駛時，原已慢慢減速剎停，疑似身體不適，不明原因又加速前行，撞上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。