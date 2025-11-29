高雄駁二藝術特區民宅大火 25歲女住戶嗆傷昏迷送醫

醫院示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage 高雄市駁二藝術特區今天晚間6時許發生民宅火警，由於事發地點鄰近捷運輕軌、駁二P3倉庫，一度引發遊客恐慌圍觀，消防人員破門灌救後，發現是民宅客廳沙發起火燃燒，還在屋內發現一名女住戶疑似嗆傷昏迷，立即將她送醫急救。

據了解，事發的起火民宅就位於鹽埕區莒光街上，鄰近駁二藝術特區P3倉庫旁的一棟5層樓高的公寓住宅，位於5樓的一戶民宅在晚間6時10分左右起火燃燒，高雄市消防局立即出動16車32人前往搶救。

火勢在不到10分鐘之內就被撲滅，消防人員發現是客廳內的家具起火燃燒，還在現場發現一名25歲女住戶，但她被救出時，疑似吸入大量濃煙，出現意識不清情況，隨後立即便由救護車送醫。

由於起火民眾靠近人潮熱鬧的駁二，因此火警發生當下吸引不少遊客圍觀，消防局更同時湧入報案電話，雖火勢迅速撲滅，不排除是電線走火所致，不過起火原因仍有待進一步釐清才能確定。