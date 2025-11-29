高雄駁二藝術特區民宅大火 25歲女住戶嗆傷昏迷送醫
高雄市駁二藝術特區今天晚間6時許發生民宅火警，由於事發地點鄰近捷運輕軌、駁二P3倉庫，一度引發遊客恐慌圍觀，消防人員破門灌救後，發現是民宅客廳沙發起火燃燒，還在屋內發現一名女住戶疑似嗆傷昏迷，立即將她送醫急救。
據了解，事發的起火民宅就位於鹽埕區莒光街上，鄰近駁二藝術特區P3倉庫旁的一棟5層樓高的公寓住宅，位於5樓的一戶民宅在晚間6時10分左右起火燃燒，高雄市消防局立即出動16車32人前往搶救。
火勢在不到10分鐘之內就被撲滅，消防人員發現是客廳內的家具起火燃燒，還在現場發現一名25歲女住戶，但她被救出時，疑似吸入大量濃煙，出現意識不清情況，隨後立即便由救護車送醫。
由於起火民眾靠近人潮熱鬧的駁二，因此火警發生當下吸引不少遊客圍觀，消防局更同時湧入報案電話，雖火勢迅速撲滅，不排除是電線走火所致，不過起火原因仍有待進一步釐清才能確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言