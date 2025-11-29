聽新聞
北車1女落軌「頭破血流」 熱心旅客搶救畫面曝光
台北車站昨晚驚傳落軌事件，70歲張姓婦人在北車台鐵第3月台等待時，疑因精神不濟、恍惚蹣跚，突然跌落鐵軌，大批旅客見狀驚訝大叫，報警的同時，有熱心民眾協助台鐵站務人員，合力把婦人拉上月台，鐵路警方趕抵，發現婦人頭破血流，緊急送醫救治。
鐵警昨天晚上10點15分獲報，北車台鐵第3月台6車處有女子落軌，當時熱心民眾見狀，為了救人跳下月台，由於擔心有火車要進站，先協助婦人往內拉到鐵軌跟鐵軌中間，確認無虞再協力一起拉上月台。員警到場發現張婦頭破血流，由消防隊救護人員送台大醫院救治。
事發經過全被現場旅客目擊，並上傳社群Threads。
據了解，張婦疑因精神不濟，才不慎跌落月台，鐵警調閱監視器畫面釐清事發經過，排除外力因素，事後依違反鐵路法第57條第2項函移交通部鐵道局裁處。
