台南烏樹林暫置場悶燒 彭啓明：不排除直升機協助
台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場21日晚上大火，目前仍進行殘火處理；環境部長彭啓明今天視察現場表示，不排除出動空警直升機協助，3個月內也會以新思維提出解決方法。
後壁區烏樹林暫置場火災已9天，殘火悶燒持續至今，彭啓明今天下午視察，對尚未處理完成感到抱歉，他保證一定會處理完成，且將和消防等專業團隊討論，要增加機具就增加機具，以最快速度處理，環境部也會支援加強空氣品質監測。
彭啓明也說明火警肇因表示，台灣今年9月至11月是1951年以來最高溫的秋天，雨量卻沒有變化，集中在某幾天，天乾物燥，不是只有台南，澎湖和花蓮也都發生了，這是老天爺很大的考驗，極端氣候不僅天乾物燥，台南7月和8月也發生風災和雨災。
彭啓明說，災後復原處理沒有特別分類，只會一直堆置，政府團隊將研究如何處理災害廢棄物；以他來看，全台都不合格，因大家都習慣趕快應急解決問題。
彭啓明表示，3個月內將提出處理方法，考慮土地、面積、高度及分類，以新思維提出新方案，加強力道協助台南市政府面對難關。
烏樹林廢棄物暫置場大火，台南市消防局灌救約14小時後撲滅，一度影響14個行政區空氣品質，燃燒面積約3000平方公尺，無人傷亡。
