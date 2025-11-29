退休校長攀玉山後四峰突消失 懷疑迷失在鹿山山區
一名來自新北市的郭姓退休校長27日與其他6名團員一起前往玉山後四峰攀登，他卻在鹿山山區突然消失，與其他團員失聯，由於事發時已是深夜，團員向南投縣消防局求救後，研判失聯的退休校長可能在高雄市桃源區境內山區，高雄市消防局已增派救援，擴大搜尋鹿山周邊。
據了解，62歲的郭姓退休校長是7人自組登山隊前往玉山後四峰攀登，當時一行人在行經高雄市桃源區的鹿山登山路線後，郭突然不見蹤影，一行人只能立即趕往玉山南側的圓峰山屋求救。
高雄市消防局在昨天凌晨2時54分接獲南投縣消防局轉報在桃源區圓峰山屋山域發生失聯事故，立即出動9名警義消配合玉管處等搜救人員前往救援。
由於事發的鹿山山區到圓峰山屋之間海拔都在3000公尺到3600公尺左右，入夜後溫度低至個位數，搜救人員已出動無人機協助搜救，著重搜查從鹿山到圓峰山屋之間，以及沿途周邊的東小南山、玉山南峰等處，希望盡快找到人。
