一坪200萬「豪宅帶」蓋社宅引居民砲轟 北市：一定要推

昔IG互相退追 楊丞琳缺席許瑋甯、邱澤世紀婚禮…網揭她真實行程

民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意慘腰斬：每天都怕倒店

退休校長攀玉山後四峰突消失 懷疑迷失在鹿山山區

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

一名來自新北市的郭姓退休校長27日與其他6名團員一起前往玉山後四峰攀登，他卻在鹿山山區突然消失，與其他團員失聯，由於事發時已是深夜，團員向南投縣消防局求救後，研判失聯的退休校長可能在高雄市桃源區境內山區，高雄市消防局已增派救援，擴大搜尋鹿山周邊。

據了解，62歲的郭姓退休校長是7人自組登山隊前往玉山後四峰攀登，當時一行人在行經高雄市桃源區的鹿山登山路線後，郭突然不見蹤影，一行人只能立即趕往玉山南側的圓峰山屋求救。

高雄市消防局在昨天凌晨2時54分接獲南投縣消防局轉報在桃源區圓峰山屋山域發生失聯事故，立即出動9名警義消配合玉管處等搜救人員前往救援。

由於事發的鹿山山區到圓峰山屋之間海拔都在3000公尺到3600公尺左右，入夜後溫度低至個位數，搜救人員已出動無人機協助搜救，著重搜查從鹿山到圓峰山屋之間，以及沿途周邊的東小南山、玉山南峰等處，希望盡快找到人。

玉山南峰周邊山區海拔超過3千公尺，雖因氣候寒冷已無林木遮擋，但山區夜晚溫度驟降、風勢強勁。記者巫鴻瑋／翻攝
玉山南峰周邊山區海拔超過3千公尺，雖因氣候寒冷已無林木遮擋，但山區夜晚溫度驟降、風勢強勁。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄市消防局著重搜查鹿山至圓峰山屋之間登山路徑。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄市消防局著重搜查鹿山至圓峰山屋之間登山路徑。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市 玉山 南投縣

