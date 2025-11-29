快訊

一坪200萬「豪宅帶」蓋社宅引居民砲轟 北市：一定要推

昔IG互相退追 楊丞琳缺席許瑋甯、邱澤世紀婚禮…網揭她真實行程

民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意慘腰斬：每天都怕倒店

聽新聞
0:00 / 0:00

空軍20歲維修士官休假騎車返家車禍 送醫不治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市志航路二段與富源路口今天上午7時30分發生一起交通事故，1名20歲空軍許姓士官騎機車與1輛由70多歲柳姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，許男因傷重送醫搶救仍宣告不治。

警方表示，事故發生當時，柳男駕車自志航路二段南往北左轉富源路前往凌霄寶殿時，對向許男騎的機車直行，兩車發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，機車零件散落一地，車體毀損嚴重，許男倒地不起。

警方獲報後迅速派遣線上警力到場，協助交通疏導，救護人員隨後也抵達現場將許緊急送醫急救，但仍未挽回生命。

警方表示，事故原因尚待交通小隊進一步釐清，並調閱監視器、行車軌跡及周邊跡證，重建事發經過。另提醒用路人行經路口務必保持警覺，遵循「直行車優先」原則，確認安全後再轉向，避免因誤判或貪快而釀成事故。

據了解，許男服役於空軍志航基地擔任地勤維修士官，已服務3年，平時工作認真，今早休假返家途中遭遇意外。軍方表示，將全力協助家屬配合警方調查，並協助後續喪葬及相關事宜。

台東市今天上午7時30分，志航路二段與富源路口發生一起小貨車與機車碰撞交通事故，1名20歲空軍許姓士官傷重送醫搶救仍宣告不治。圖／台東警分局提供
台東市今天上午7時30分，志航路二段與富源路口發生一起小貨車與機車碰撞交通事故，1名20歲空軍許姓士官傷重送醫搶救仍宣告不治。圖／台東警分局提供
台東市今天上午7時30分，志航路二段與富源路口發生一起小貨車與機車碰撞交通事故，1名20歲空軍許姓士官傷重送醫搶救仍宣告不治。圖／台東警分局提供
台東市今天上午7時30分，志航路二段與富源路口發生一起小貨車與機車碰撞交通事故，1名20歲空軍許姓士官傷重送醫搶救仍宣告不治。圖／台東警分局提供

交通事故 空軍

延伸閱讀

台東志航路小貨車碰撞機車 20歲士官送醫搶救不治

獨／高雄海軍女士官墜樓…送醫搶救不治 死者母見最後一面淚崩

恍神釀禍？軍用卡車猛撞路樹 車頭嚴重毀損、2士官受傷送醫

空軍E-2預警機在台服役30年 6聯隊明吃日料歡渡隊慶

相關新聞

影／高雄男開車失控連撞4車 菲籍姊妹遭波及受傷

高雄39歲林姓男子今天開車迴轉失控，連撞停等紅燈的3輛轎車，和騎機車雙載的2米名外籍女騎士，致2名女子受傷。肇事原因由警...

高雄七旬翁開車右轉未讓直行車 女騎士倒地安全帽彈飛撞桿亡

高雄葉姓女子昨天騎機車外出，在前鎮區遭右轉轎車撞上，人車倒地滑行，不料安全帽脫落，頭部撞擊路邊電桿，送醫後不治。警方將開...

退休校長攀玉山後四峰突消失 懷疑迷失在鹿山山區

一名來自新北市的郭姓退休校長27日與其他6名團員一起前往玉山後四峰攀登，他卻在鹿山山區突然消失，與其他團員失聯，由於事發...

空軍20歲維修士官休假騎車返家車禍 送醫不治

台東市志航路二段與富源路口今天上午7時30分發生一起交通事故，1名20歲空軍許姓士官騎機車與1輛由70多歲柳姓男子駕駛的...

影／台南婦開車疑身體不適 追撞3停等紅燈女騎士

63歲劉姓女子昨天上午開車沿台南安南區長溪路三段由北往南行駛時，原已慢慢減速剎停，疑似身體不適，不明原因又加速前行，撞上...

影／高雄左轉轎車未讓直行機車 海巡士兵騎車撞飛不治

海巡署第五岸巡隊士兵陳姓男子昨晚騎機車回家途中，在高雄市林園區與左轉轎車出車禍，他送醫不治。駕駛轎車的林姓男子疑未禮讓直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。