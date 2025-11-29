聽新聞
空軍20歲維修士官休假騎車返家車禍 送醫不治
台東市志航路二段與富源路口今天上午7時30分發生一起交通事故，1名20歲空軍許姓士官騎機車與1輛由70多歲柳姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，許男因傷重送醫搶救仍宣告不治。
警方表示，事故發生當時，柳男駕車自志航路二段南往北左轉富源路前往凌霄寶殿時，對向許男騎的機車直行，兩車發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，機車零件散落一地，車體毀損嚴重，許男倒地不起。
警方獲報後迅速派遣線上警力到場，協助交通疏導，救護人員隨後也抵達現場將許緊急送醫急救，但仍未挽回生命。
警方表示，事故原因尚待交通小隊進一步釐清，並調閱監視器、行車軌跡及周邊跡證，重建事發經過。另提醒用路人行經路口務必保持警覺，遵循「直行車優先」原則，確認安全後再轉向，避免因誤判或貪快而釀成事故。
據了解，許男服役於空軍志航基地擔任地勤維修士官，已服務3年，平時工作認真，今早休假返家途中遭遇意外。軍方表示，將全力協助家屬配合警方調查，並協助後續喪葬及相關事宜。
