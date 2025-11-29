影／台南婦開車疑身體不適 追撞3停等紅燈女騎士

63歲劉姓女子昨天上午開車沿台南安南區長溪路三段由北往南行駛時，原已慢慢減速剎停，疑似身體不適，不明原因又加速前行，撞上前方停等紅燈3名機車女騎士，如保齡球般紛紛倒地，其中2女身體擦挫傷，送醫後無大礙，劉女則自行就醫。警方說，事故原因仍待進一步釐清。

台南市警三分局交通分隊小隊長吳仲福說，昨天上午7時35分接獲報案，安南區長溪路三段與鎮安路口，發生一起轎車追撞機車的交通事故。據調查，劉女駕車沿長溪路三段由北往南行駛時，不明原因撞上前方停等紅燈的簡姓、鄭姓及陳姓3位女騎士，其中2名女騎士身體擦挫傷，送醫後無大礙。

警方指出，現場4人駕駛酒測值均為零，且劉女持照正常。因事故當事人皆需先至醫院就醫，無法立即至分隊製作談話紀錄。

經初步調查，本案屬過失傷害，當事人均尚未提出告訴，三分局將依相關規定依法後續處理，事故原因也由警方持續釐清。