聽新聞
0:00 / 0:00
影／台南婦開車疑身體不適 追撞3停等紅燈女騎士
63歲劉姓女子昨天上午開車沿台南安南區長溪路三段由北往南行駛時，原已慢慢減速剎停，疑似身體不適，不明原因又加速前行，撞上前方停等紅燈3名機車女騎士，如保齡球般紛紛倒地，其中2女身體擦挫傷，送醫後無大礙，劉女則自行就醫。警方說，事故原因仍待進一步釐清。
台南市警三分局交通分隊小隊長吳仲福說，昨天上午7時35分接獲報案，安南區長溪路三段與鎮安路口，發生一起轎車追撞機車的交通事故。據調查，劉女駕車沿長溪路三段由北往南行駛時，不明原因撞上前方停等紅燈的簡姓、鄭姓及陳姓3位女騎士，其中2名女騎士身體擦挫傷，送醫後無大礙。
警方指出，現場4人駕駛酒測值均為零，且劉女持照正常。因事故當事人皆需先至醫院就醫，無法立即至分隊製作談話紀錄。
經初步調查，本案屬過失傷害，當事人均尚未提出告訴，三分局將依相關規定依法後續處理，事故原因也由警方持續釐清。
然而，這起事故目擊者也在臉書社群上PO出直擊影片，民眾看過後驚呼連連，直呼「太誇張」、「領年終」，有民眾指出，現在會開這種車的都老人了吧。不少民眾討論起事禍原因，議論紛紛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言