快訊

吃不到伊比利豬…西班牙爆非洲豬瘟 農業部：違規帶豬產品將重罰

快檢查！全球常用密碼前20名曝光 老年人偏好「這設定」最容易破解

1.25兆軍費藍委喊國情報告 賴總統提「2條件」願赴國會

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南婦開車疑身體不適 追撞3停等紅燈女騎士

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

63歲劉姓女子昨天上午開車沿台南安南區長溪路三段由北往南行駛時，原已慢慢減速剎停，疑似身體不適，不明原因又加速前行，撞上前方停等紅燈3名機車女騎士，如保齡球般紛紛倒地，其中2女身體擦挫傷，送醫後無大礙，劉女則自行就醫。警方說，事故原因仍待進一步釐清。

台南市警三分局交通分隊小隊長吳仲福說，昨天上午7時35分接獲報案，安南區長溪路三段與鎮安路口，發生一起轎車追撞機車的交通事故。據調查，劉女駕車沿長溪路三段由北往南行駛時，不明原因撞上前方停等紅燈的簡姓、鄭姓及陳姓3位女騎士，其中2名女騎士身體擦挫傷，送醫後無大礙。

警方指出，現場4人駕駛酒測值均為零，且劉女持照正常。因事故當事人皆需先至醫院就醫，無法立即至分隊製作談話紀錄。

經初步調查，本案屬過失傷害，當事人均尚未提出告訴，三分局將依相關規定依法後續處理，事故原因也由警方持續釐清。

然而，這起事故目擊者也在臉書社群上PO出直擊影片，民眾看過後驚呼連連，直呼「太誇張」、「領年終」，有民眾指出，現在會開這種車的都老人了吧。不少民眾討論起事禍原因，議論紛紛。

這場車禍造成2名女騎士身體擦挫傷，送醫後無大礙，劉女則自行就醫。圖／讀者提供
這場車禍造成2名女騎士身體擦挫傷，送醫後無大礙，劉女則自行就醫。圖／讀者提供
劉女疑似身體不適，開車追撞前方停等紅燈3名機車女騎士，如保齡球般紛紛倒地，其中2女身體擦挫傷，送醫並無大礙。圖／讀者提供
劉女疑似身體不適，開車追撞前方停等紅燈3名機車女騎士，如保齡球般紛紛倒地，其中2女身體擦挫傷，送醫並無大礙。圖／讀者提供
台南安南區長溪路三段與鎮安路口，昨天發生轎車追撞機車的交通事故現場。圖／讀者提供
台南安南區長溪路三段與鎮安路口，昨天發生轎車追撞機車的交通事故現場。圖／讀者提供
警方指出，現場4人駕駛酒測值均為零，且劉女持照正常，事故原因仍待釐清。圖／讀者提供
警方指出，現場4人駕駛酒測值均為零，且劉女持照正常，事故原因仍待釐清。圖／讀者提供

交通事故 台南 紅燈

延伸閱讀

高雄七旬翁開車右轉未讓直行車 女騎士倒地安全帽彈飛撞桿亡

多事之秋！黃子佼三重撞傷女騎士涉肇逃 新北檢起訴

國1高科至岡山段多輛大小車追撞重大交通事故 雙向主線管制封閉

台中六旬男開車突昏倒擦撞機車女騎士 1昏迷1受傷

相關新聞

高雄七旬翁開車右轉未讓直行車 女騎士倒地安全帽彈飛撞桿亡

高雄葉姓女子昨天騎機車外出，在前鎮區遭右轉轎車撞上，人車倒地滑行，不料安全帽脫落，頭部撞擊路邊電桿，送醫後不治。警方將開...

台東志航路小貨車碰撞機車 20歲士官送醫搶救不治

台東市今天上午志航路二段與富源路口發生發生一起小貨車與機車碰撞車禍。警方獲報後迅速派遣線上警力到場，第一時間協助交通疏導...

空軍20歲維修士官 休假騎車返家車禍 送醫不治

台東市志航路二段與富源路口今天上午7時30分發生一起交通事故，1名20歲空軍許姓士官騎機車與1輛由70多歲柳姓男子駕駛的...

影／高雄男開車失控連撞4車 菲籍姊妹遭波及受傷

高雄39歲林姓男子今天開車迴轉失控，連撞停等紅燈的3輛轎車，和騎機車雙載的2米名外籍女騎士，致2名女子受傷。肇事原因由警...

影／台南婦開車疑身體不適 追撞3停等紅燈女騎士

63歲劉姓女子昨天上午開車沿台南安南區長溪路三段由北往南行駛時，原已慢慢減速剎停，疑似身體不適，不明原因又加速前行，撞上...

影／高雄左轉轎車未讓直行機車 海巡士兵騎車撞飛不治

海巡署第五岸巡隊士兵陳姓男子昨晚騎機車回家途中，在高雄市林園區與左轉轎車出車禍，他送醫不治。駕駛轎車的林姓男子疑未禮讓直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。