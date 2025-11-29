聽新聞
影／高雄左轉轎車未讓直行機車 海巡士兵騎車撞飛不治
警方表示，昨天晚間近10時，陳姓男子（21歲）騎機車經過高雄市林園區沿海路四段與椰樹東巷口，遇林姓男子（50歲）開車左轉進入椰樹東巷，在巷口發生碰撞，陳男撞上轎車後噴飛落地受傷，經送往建佑醫院急救仍告不治。
林姓男子開車載妻子，2人都未受傷。警方據報到場，發現他的轎車右車身凹陷，前擋風玻璃碎裂。警方對他酒測，無酒精反應。
警方初步了解，林姓男子左轉未禮讓直行車有肇責，將他依過失致死罪嫌移送法辦，並呼籲車輛行經路口務必減速慢行，注意車前狀況，轉彎車應禮讓直行車，以保障自身與他人安全。
