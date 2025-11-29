快訊

李靚蕾回來了！斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

快檢查…美國人今年最常用密碼前20名 最容易被破解

假不嫌多！投票日前一天也要放假 民進黨團正式提案

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄七旬翁開車右轉未讓直行車 女騎士倒地安全帽彈飛撞桿亡

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄葉姓女子昨天騎機車外出，在前鎮區遭右轉轎車撞上，人車倒地滑行，不料安全帽脫落，頭部撞擊路邊電桿，送醫後不治。警方將開車的七旬陳姓老翁，依過失致死罪嫌移送法辦。

23歲葉姓女子在服飾店當店員，昨天近中午時分，她騎機車沿前鎮區新生路南向北直行，至新生路與興仁路口，遭同向開車右轉的陳姓老翁（72歲）撞上，人車倒地。

葉女人車倒地後安全帽脫落，不料後向前滑行，頭部撞擊路邊電線桿，當場昏迷。路人馬上向119求救將她送醫，但仍告不治。

警方調查，陳姓老翁經酒測，無酒精反應，疑駕駛轎車右轉未禮讓直行機車肇事。警方將陳翁依過失致死罪嫌移送法辦，並呼籲用路人應遵照路權優先次序，開車不搶快，以維護自身及他人安全。

女騎士遭老翁開車右轉撞上，人車滑行撞擊電桿致命。記者林保光／翻攝
女騎士遭老翁開車右轉撞上，人車滑行撞擊電桿致命。記者林保光／翻攝

過失致死 安全帽 車禍

延伸閱讀

高雄果嶺公園養護成本高 陳其邁：規劃租用認養

徐國勇到高雄與黨公職座談 對下屆高雄市長選舉只說一個字

時代眼淚…高雄30年麥當勞「文化餐廳」將熄燈 網不捨：青春跟著搬走

台東男為躲罰單偷安全帽 失主報警調監視器逮到人

相關新聞

高雄七旬翁開車右轉未讓直行車 女騎士倒地安全帽彈飛撞桿亡

高雄葉姓女子昨天騎機車外出，在前鎮區遭右轉轎車撞上，人車倒地滑行，不料安全帽脫落，頭部撞擊路邊電桿，送醫後不治。警方將開...

台東志航路小貨車碰撞機車 20歲士官送醫搶救不治

台東市今天上午志航路二段與富源路口發生發生一起小貨車與機車碰撞車禍。警方獲報後迅速派遣線上警力到場，第一時間協助交通疏導...

影／高雄左轉轎車未讓直行機車 海巡士兵騎車撞飛不治

海巡署第五岸巡隊士兵陳姓男子昨晚騎機車回家途中，在高雄市林園區與左轉轎車出車禍，他送醫不治。駕駛轎車的林姓男子疑未禮讓直...

影／台南路口特斯拉左轉小黃撞上 波及號誌桿及騎樓柱

台南中西區西門路與民權路口今晨5時許發生一起車禍，28歲劉姓男子駕駛特斯拉沿西門路北往南，行駛至民權路左轉，與對向沿西門...

影／北市文山區9小時內2小黃當街翻車 運將巧同姓

今天凌晨由蕭姓男子駕駛的計程車，在台北市文山二警分局旁的羅斯福路，因轉彎不慎直接撞上行人庇護島，計程車當場翻車四輪朝天；...

國1北上高雄段「男子從後座摔出」 自行爬起跨護欄逃離

國道1號北上楠梓至岡山路段昨天上午11時許有民眾目擊，一名男子從前方自小客車後座開車門摔出，嚇得後方車輛急煞、疑惑「人怎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。