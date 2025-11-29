聽新聞
0:00 / 0:00
高雄七旬翁開車右轉未讓直行車 女騎士倒地安全帽彈飛撞桿亡
高雄葉姓女子昨天騎機車外出，在前鎮區遭右轉轎車撞上，人車倒地滑行，不料安全帽脫落，頭部撞擊路邊電桿，送醫後不治。警方將開車的七旬陳姓老翁，依過失致死罪嫌移送法辦。
23歲葉姓女子在服飾店當店員，昨天近中午時分，她騎機車沿前鎮區新生路南向北直行，至新生路與興仁路口，遭同向開車右轉的陳姓老翁（72歲）撞上，人車倒地。
葉女人車倒地後安全帽脫落，不料後向前滑行，頭部撞擊路邊電線桿，當場昏迷。路人馬上向119求救將她送醫，但仍告不治。
警方調查，陳姓老翁經酒測，無酒精反應，疑駕駛轎車右轉未禮讓直行機車肇事。警方將陳翁依過失致死罪嫌移送法辦，並呼籲用路人應遵照路權優先次序，開車不搶快，以維護自身及他人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言