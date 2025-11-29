高雄七旬翁開車右轉未讓直行車 女騎士倒地安全帽彈飛撞桿亡

高雄葉姓女子昨天騎機車外出，在前鎮區遭右轉轎車撞上，人車倒地滑行，不料安全帽脫落，頭部撞擊路邊電桿，送醫後不治。警方將開車的七旬陳姓老翁，依過失致死罪嫌移送法辦。

23歲葉姓女子在服飾店當店員，昨天近中午時分，她騎機車沿前鎮區新生路南向北直行，至新生路與興仁路口，遭同向開車右轉的陳姓老翁（72歲）撞上，人車倒地。

葉女人車倒地後安全帽脫落，不料後向前滑行，頭部撞擊路邊電線桿，當場昏迷。路人馬上向119求救將她送醫，但仍告不治。