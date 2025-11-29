快訊

影／北市文山區9小時內2小黃當街翻車 運將巧同姓

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今天凌晨由蕭姓男子駕駛的計程車，在台北市文山二警分局旁的羅斯福路，因轉彎不慎直接撞上行人庇護島，計程車當場翻車四輪朝天；今天早上，同樣是一名蕭姓男子駕駛的計程車，因被其他車輛擦撞右側車身，當場被撞翻側面倒地滑行；兩輛計程車都是由蕭姓男子駕駛，因不同原因最後同樣翻車，讓警方直呼太過巧合。

警方指出，今天早上9時15分，28歲張女駕駛小客車，沿辛亥路四段外側車道北往南行駛，她要往內側變換車道，左前車頭與沿同路同向內側車道、57歲蕭男所駕駛的計程車右側車身擦撞，造成計程車側翻滑行。

警方趕到現場，兩名駕駛都沒有受傷，員警酒測後，雙方酒測值0.0mg/l，也沒有毒駕情形，全案依規定辦理，詳細肇事原因有待鑑定。警方再次呼籲駕駛人，無論在任何車道行駛，都應注意車前狀況，並與同向並行車輛保持適當安全間隔。

今天早上，台北市文山區一輛計程車遭擦撞，側翻倒地滑行。記者廖炳棋／翻攝
今天早上，台北市文山區一輛計程車遭擦撞，側翻倒地滑行。記者廖炳棋／翻攝
今天早上，台北市文山區一輛計程車遭擦撞，側翻倒地滑行。記者廖炳棋／翻攝
今天早上，台北市文山區一輛計程車遭擦撞，側翻倒地滑行。記者廖炳棋／翻攝

