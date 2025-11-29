聽新聞
0:00 / 0:00
台東志航路碰撞小貨車 20歲機車騎士送醫搶救不治
台東市今天上午志航路二段與富源路口發生發生一起小貨車與機車碰撞車禍。警方獲報後迅速派遣線上警力到場，第一時間協助交通疏導，並與消防救護人員共同處理傷患。20歲許姓機車騎士傷重送醫搶救不治。
警方初步了解，70多歲柳姓男子駕駛小貨車沿志航路二段南往北左轉富源路往凌霄寶殿時，與對向直行往市區方向直行的許男機車發生碰撞。由於撞擊力道猛烈，許男倒地後由救護人員緊急送醫，但仍因傷重不治身亡。
警方指出，事故確切原因仍有待交通小隊進一步釐清，將調閱現場監視器、車輛行車軌跡及周邊跡證，以還原事發經過。由於事故地點為早晨車流量較大的路段，事發後一度造成短暫壅塞，所幸在員警疏導下迅速恢復通行。
台東警分局提醒，用路人行經路口務必要保持警覺，遵循「直行車優先」原則，並確實注意視線死角與來車狀況，並呼籲放慢速度、確實確認安全後再轉向，切勿因求快、誤判車速或想省一點時間，而造成無可挽回的遺憾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言