台東志航路碰撞小貨車 20歲機車騎士送醫搶救不治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市今天上午志航路二段與富源路口發生發生一起小貨車與機車碰撞車禍。警方獲報後迅速派遣線上警力到場，第一時間協助交通疏導，並與消防救護人員共同處理傷患。20歲許姓機車騎士傷重送醫搶救不治。

警方初步了解，70多歲柳姓男子駕駛小貨車沿志航路二段南往北左轉富源路往凌霄寶殿時，與對向直行往市區方向直行的許男機車發生碰撞。由於撞擊力道猛烈，許男倒地後由救護人員緊急送醫，但仍因傷重不治身亡。

警方指出，事故確切原因仍有待交通小隊進一步釐清，將調閱現場監視器、車輛行車軌跡及周邊跡證，以還原事發經過。由於事故地點為早晨車流量較大的路段，事發後一度造成短暫壅塞，所幸在員警疏導下迅速恢復通行。

台東警分局提醒，用路人行經路口務必要保持警覺，遵循「直行車優先」原則，並確實注意視線死角與來車狀況，並呼籲放慢速度、確實確認安全後再轉向，切勿因求快、誤判車速或想省一點時間，而造成無可挽回的遺憾。

台東市今天上午志航路二段與富源路口發生發生一起小貨車與機車碰撞車禍，20歲許姓機車騎士傷重送醫搶救不治。圖／台東警分局提供
台東市今天上午志航路二段與富源路口發生發生一起小貨車與機車碰撞車禍，20歲許姓機車騎士傷重送醫搶救不治。圖／台東警分局提供

