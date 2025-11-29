國1北上高雄段「男子從後座摔出」 自行爬起跨護欄逃離

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

國道1號北上楠梓至岡山路段昨天上午11時許有民眾目擊，一名男子從前方自小客車後座開車門摔出，嚇得後方車輛急煞、疑惑「人怎麼這樣彈出來」，但男子事發後自行爬起，自行爬起，隨後跨越護欄離開高速公路，國道警方目前已介入調查，要釐清事發原因。

據了解，這起事故發生在28日上午11時59分左右，民眾目擊在國道1號北上剛過楠梓交流道的353.7公里處，突然前方中線車道有輛小客車後座車門開啟，一名男子直接從車內掉出來滾到車道上，後方車輛紛紛閃避、急煞，甚至有連結車險些追撞。

不過男子摔下車後可能並無大礙，隨即便起身朝路肩方向走去，並跨越護欄離開高速公路，而前方摔出人的小客車也已駛離，並未立即停車查看，因此不少網友見行車記錄器懷疑，是否是擄人事件讓男子跳車逃生，也有人懷疑是倚靠車門睡到一半不小心開到車門才會摔出車外。

國道警方指出，將調閱監視器影像追查事發車輛釐清事發原因，若有涉及公共危險、刑法部分將依法送辦。

國道1號北上楠梓路段男子從車內摔出，滾落高速公路中線車道上。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
國道1號北上楠梓路段男子從車內摔出，滾落高速公路中線車道上。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
國道1號北上楠梓路段男子從車內摔出，滾落高速公路中線車道上。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
國道1號北上楠梓路段男子從車內摔出，滾落高速公路中線車道上。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
國道1號北上楠梓路段男子從車內摔出，滾落高速公路中線車道上。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
國道1號北上楠梓路段男子從車內摔出，滾落高速公路中線車道上。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
國道1號北上楠梓路段男子從車內摔出，滾落高速公路中線車道上。圖／翻攝自臉書「爆料公社」
國道1號北上楠梓路段男子從車內摔出，滾落高速公路中線車道上。圖／翻攝自臉書「爆料公社」

