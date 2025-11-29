貨車突右轉…機車急閃右偏猛撞 19歲女學生載妹妹慘遇死劫

台中市太平區5月發生死傷車禍，19歲朱姓女學生騎機車載妹妹時，因前方陳姓男子駕駛小貨車突然右轉，一旁邱姓女騎士也超速，釀朱閃避不及右偏撞到號誌燈箱，姊妹重摔倒地，姊姊胸腔出血傷重死亡；檢方認定陳男、邱女均有過失，依過失致死罪嫌起訴2人。

檢警調查，陳男5月21日下午4點多駕駛小貨車經太平區光興路，他因打算右轉光興路1432巷，卻沒注意後方直行車就突然變換車道，加上後方騎機車的邱女也超速，釀朱姓姊妹共乘的機車閃避不及，先是撞上小貨車，再碰撞一旁的號誌燈箱。

朱姓姊妹雙雙重摔，騎車的19歲姊姊因胸部撞擊嘔血送醫搶救，由於胸腔內嚴重出血，不治身亡，後座的妹妹右手也骨折，全身傷痕累累；陳男、邱女肇事後均留在現場，向警方主動表明肇事並自首。

檢方勘驗路口監視器，確認因陳男驟然右轉，才導致後方邱女、朱姓姊妹2輛機車煞車不及，另陳、邱均坦承過失，並有車輛行車事故鑑定報告等可佐。