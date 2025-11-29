高雄醉漢酒後拒搭車爆衝突 與泊車員互毆成傷

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1名周姓男子今天清晨5時許在高雄市新興區某酒店樓下，酒後不願搭乘泊車人員安排的計程車，與2名泊車者衝突，警方守望員警發現，立即通報快打部隊趕來查處，將3人依違反社會秩序維護法移送法辦。

警方表示，今天清晨5時15分左右，周姓男子（52歲）與朋友在大同一路某酒店喝酒後，下樓時朋友請泊車人員叫計程車送他回家，不久計程車到達，周不願上車，與負責調度車輛的吳姓男子（54歲）及和泊車人員林姓男子（28歲）發生口角，進而雙方拉扯互毆。

當時在警方在附近負責守望勤務的員警發現雙方發生爭執，立即通報支援，警方快打部隊火速到場，迅速將雙方排開，周男倒地，臉部受傷。吳、林2人臉部也有擦挫傷。

警方了解，周男疑因酒意失控，先徒手攻擊吳、林，引起衝突。警方見周男情緒激動，先管束並協助送醫後，3人都不提出傷害告訴，警方將因雙方在街頭互相鬥毆，將全案依違反社會秩序維護法移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

周姓男子酒後拒搭車，與泊車員衝突後躺在地上。記者林保光／翻攝
酒店 衝突 鬥毆

