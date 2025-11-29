高雄醉漢酒後拒搭車爆衝突 與泊車員互毆成傷
1名周姓男子今天清晨5時許在高雄市新興區某酒店樓下，酒後不願搭乘泊車人員安排的計程車，與2名泊車者衝突，警方守望員警發現，立即通報快打部隊趕來查處，將3人依違反社會秩序維護法移送法辦。
警方表示，今天清晨5時15分左右，周姓男子（52歲）與朋友在大同一路某酒店喝酒後，下樓時朋友請泊車人員叫計程車送他回家，不久計程車到達，周不願上車，與負責調度車輛的吳姓男子（54歲）及和泊車人員林姓男子（28歲）發生口角，進而雙方拉扯互毆。
當時在警方在附近負責守望勤務的員警發現雙方發生爭執，立即通報支援，警方快打部隊火速到場，迅速將雙方排開，周男倒地，臉部受傷。吳、林2人臉部也有擦挫傷。
警方了解，周男疑因酒意失控，先徒手攻擊吳、林，引起衝突。警方見周男情緒激動，先管束並協助送醫後，3人都不提出傷害告訴，警方將因雙方在街頭互相鬥毆，將全案依違反社會秩序維護法移送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言