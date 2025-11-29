國1離奇車禍 男從自小客後座摔出滾落車道離去

國道1號353.7公里楠梓段發生1起離奇事故，1名男子在銀色自小客車行駛途中突從後座摔出車外滾落車道，男子自行爬起離去。國道警方目前已介入調查，若有違法將舉發偵辦。

有民眾在網路社群貼出1段國道離奇事故影片，前方銀色自小客車行駛過程中，後座乘客突然掉出車外，滾落到車道上，幸一旁黑色自小客車迅速閃躲，而掉落的男子則緩緩起身，爬起離開現場，且涉案銀色自小客車也沒有試圖停下或靠邊處理。

國道公路警察局第五公路警察大隊今天上午說明，經檢視影片，為1輛車號不詳自小客車行經國道1號北向353.7公里外側車道，由該車摔出1名男性民眾滾落中線車道，致同車道行駛車輛為閃避民眾，險些失控肇事。

警方表示，目前尚未接獲民眾報案，為釐清相關案情，將調閱CCTV影像追查自小客車車主到案說明，查證後如有違反交通法規依法舉發，若有涉及公共危險部分將依法偵辦。

第五公路警察大隊提醒，此案涉違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款，載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險。處汽車駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。另同條第3項，前2項情形，因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。