高雄仁武凌晨爆鬥毆 男遭友刺胸…4人遭逮

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市仁武區某公園今天凌晨發生鬥毆事故，2夥人起衝突，其中高姓男子遭對方持折疊刀刺傷胸部，他2名朋友也遭毆傷。警方查出雙方都是朋友關係，因細故起口角，並逮捕涉嫌動刀的楊姓男子等4人，依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

據了解，今天凌晨零時許，高雄市仁武區慈惠三路一處公園傳出鬥毆叫罵聲，路過民眾向警方報案，仁武警分局到場時，發現高姓（23歲）、單姓（19歲）和龔姓（19歲）3男子受傷，其中高姓男子胸部遭刺傷，幸未深及內臟，仍可站立與警方對話，另2人全身多處遭毆傷。警方將高姓、單姓2男子送醫，龔姓男子自行就醫。

據警方調查，高姓男子帶女友，與單姓、龔姓2男子，在公園與另一夥人楊男（27歲）、李姓（20歲）、吳姓（25歲）、歐姓（23歲）等4名男子都是朋友關係，因口角起衝突，楊姓男子持折疊刀涉嫌刺傷高男，其餘人也毆打單、龔2人成傷，便逃離公園。

警方漏夜追出楊姓男子等4人，逮捕他們，依妨害秩序、傷害、殺人未遂等罪嫌移送法辦。

高姓男子（中）今天凌晨與朋友起衝突，遭刺傷胸部，仍可站立與趕來的員警對話。記者林保光／翻攝
警方漏夜追查出楊姓男子等4人，逮捕他們移送法辦。記者林保光／翻攝

殺人未遂 朋友 鬥毆

