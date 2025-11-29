高雄鳳山清晨火警 八旬婦與外籍看護受困2樓趴窗口呼救

高雄市鳳山區文龍東路今天清晨發生火警，高姓老婦居住的透天樓房1樓起火，她與外籍看護受困2樓呼救，消防隊趕抵立即滅火，將2人預防性送醫，暫無大礙。確實起火原因由消防局調查。

今天清晨6時39分，高雄市消防局據報，鳳山區文龍東路發生火警，出動18車40人趕往搶救。消防隊抵達火場時，發現是1棟2層建築的樓房1樓冒出濃煙，高姓婦人（86歲）與外籍看護（30歲）受困屋內，外籍看護在2樓窗口呼救，立即出水進屋滅火。

消防隊員架梯上2樓，將外籍看護救下樓，另進屋滅火後，帶高姓老婦下樓，2人未受傷但受驚嚇，將2人預防性送醫，暫無大礙。