高雄鳳山清晨火警 八旬婦與外籍看護受困2樓趴窗口呼救

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區文龍東路今天清晨發生火警，高姓老婦居住的透天樓房1樓起火，她與外籍看護受困2樓呼救，消防隊趕抵立即滅火，將2人預防性送醫，暫無大礙。確實起火原因由消防局調查。

今天清晨6時39分，高雄市消防局據報，鳳山區文龍東路發生火警，出動18車40人趕往搶救。消防隊抵達火場時，發現是1棟2層建築的樓房1樓冒出濃煙，高姓婦人（86歲）與外籍看護（30歲）受困屋內，外籍看護在2樓窗口呼救，立即出水進屋滅火。

消防隊員架梯上2樓，將外籍看護救下樓，另進屋滅火後，帶高姓老婦下樓，2人未受傷但受驚嚇，將2人預防性送醫，暫無大礙。

消防局初步了解，是1樓神明桌起火，引燃屋內雜物，確實起火原因仍待火災調查鑑定。

高雄市鳳山區文龍東路今晨發生火警，消防隊趕進屋救人。圖／讀者提供
高雄市鳳山區文龍東路今晨發生火警，消防隊趕進屋救人。圖／讀者提供
高雄市鳳山區文龍東路今晨發生火警，消防隊趕進屋救人。圖／讀者提供
高雄市鳳山區文龍東路今晨發生火警，消防隊趕進屋救人。圖／讀者提供
高雄市鳳山區文龍東路今晨發生火警，消防隊趕進屋救人。圖／讀者提供
高雄市鳳山區文龍東路今晨發生火警，消防隊趕進屋救人。圖／讀者提供

外籍看護 老婦 火災 消防隊

延伸閱讀

高雄果嶺公園養護成本高 陳其邁：規劃租用認養

香港惡火為何不派直升機、無人機、百米雲梯車滅火？港警稱通通不能用

高雄冬季國際旅展登場 400攤位祭優惠搶客

徐國勇到高雄與黨公職座談 對下屆高雄市長選舉只說一個字

相關新聞

桃園某高中學生墜樓…網瘋傳「被同學推」 警調監視器結果曝

桃園市桃園區一所知名高中學生昨天下午在校內墜樓，由於社群上有網友瘋傳「被同學推下樓」，引發議論。桃園市議員黃瓊慧昨晚指出...

高雄鳳山清晨火警 八旬婦與外籍看護受困2樓趴窗口呼救

高雄市鳳山區文龍東路今天清晨發生火警，高姓老婦居住的透天樓房1樓起火，她與外籍看護受困2樓呼救，消防隊趕抵立即滅火，將2...

美容店誘導無卡分期 遭台中市府貼警告

台中市豐原區怡豫公司多次遭消費申訴，市府兩度裁罰後，去年迄今仍累計卅八件申訴，有學生欠下廿萬元債務，法制局昨天首度祭出消...

國3南向後龍1砂石車和2大貨車連環撞 占外2車道無回堵

高速公路局表示，今天凌晨4時5分，在國道3號南向131.2K過後龍路段，發生1輛砂石車和2輛大貨車追撞事故，占外2車道，...

香港大火為鑑 雙北嚴管大樓消防

香港宏福苑大火造成嚴重傷亡，雙北昨不約而同宣示，將盤點、稽查市區高樓及施工情況，台北市長蔣萬安指示建管處下周邀專家學者開...

長者逃生困難有解方 專家：除住警器 再裝簡易灑水器

香港高樓大火燒出長者火場逃生困難問題，專家表示，長者行動緩慢，在疏散與避難時需要專人通知，或者需安裝警報系統示警，以爭取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。