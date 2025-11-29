桃園某高中學生墜樓…網瘋傳「被同學推」 警調監視器結果曝

快訊

聯合報／ 記者牟玉珮／桃園即時報導

桃園市桃園區一所知名高中學生昨天下午在校內墜樓，由於社群上有網友瘋傳「被同學推下樓」，引發議論。桃園市議員黃瓊慧昨晚指出，警方確認監視器畫面並沒有出現遭推落的情況，呼籲外界勿以訛傳訛。校方也緊急發聲明，為尊重學生與家屬隱私，請家長、師生及大眾不要散播未經證實的消息，以免造成二度傷害。

學校聲明指出，昨天下午3點33分發生一起校園意外事件，一名學生不幸墜樓，學校立即啟動緊急應變機制，緊急送醫救治，並完成校園安全通報程序，為穩定學生情緒，輔導室也立即接手，對目睹事件的師生及該生班級做「安心輔導」，協助學生和教職員工調適情緒。並持續關心受傷學生醫療及身心狀況，提供家庭必要協助。

由於社群上有網友謠傳「該生被其他同學推下樓」，引發議論，對此，桃園市議員黃瓊慧昨晚就已聯繫桃園警分局瞭解實情，她指出，警方告知，調閱監視器畫面，並沒有出現遭推落的情況。校方也提醒外界避免臆測與轉傳不實訊息，以免造成二度傷害。校方會秉持審慎與負責的態度處理後續事宜。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

桃園市桃園區一所知名高中學生昨天下午在校內墜樓，由於社群上有網友瘋傳「被同學推下樓」，引發議論。但警方確認監視器畫面並沒有出現遭推落的情況，呼籲外界勿以訛傳訛。示意圖／本報資料照
桃園 校園安全

