台南七股爆非法繁殖 業者重罰51萬！沒入90隻貓狗將開放認養
台南動保團體會同市府動保處在七股區查獲非法貓狗繁殖場，查扣業者繁殖高價品種貓犬90隻，前晚沒入31隻貓，昨天再載回59隻狗安置。動保團體批非法繁殖場除自售，還稱供貨全台各地，要求政府加強稽查取締掛羊頭賣狗肉的寵物店。
動保志工說，這處非法繁殖場以鐵皮屋搭蓋，擁擠雜亂、沒有適當空調，有些犬貓如西伯利亞薩摩亞犬，很難適應台灣氣候，就算冷天也要吹電扇，夏天沒有冷氣會嚴重影響健康。台南市政府應該比照苗栗縣處理割聲帶犬案件的模式、「一罪一罰」遏制非法繁殖。
毛孩子家園協會負責人偽裝成買家，前天下午到偏僻的七股看坪畜牧區這處繁殖場，以1萬8000元向業者購買1隻藍貓，再通知附近守候的動保處人員及員警稽查取締，因為2輛動保車無法裝載所有貓狗，清點後先將貓帶回。查獲數量貓31隻、狗59隻。
毛孩子協會表示，會破獲這處非法繁殖場，是因為義工最近得知附近很多流浪狗，日前在附近捕捉送結紮，因路邊有狗往更偏僻小徑跑，義工跟到這附近都是畜牧場，才發現非法繁殖場藏身其間，很難發現。
動保處副處長洪振凱說，依動物保護法，業者未登記、擅自經營犬貓繁殖及買賣行為，處新臺幣10萬元罰鍰、犬貓未植入晶片、結紮且業者未申報、未定期施打狂犬病疫苗等，合計罰51萬5000元。洪振凱說，沒入貓狗會全部結紮，確認穩定後公告開放民眾認養。大型犬雖是知名品種，但有體型、年紀還有照顧需求，不易認養，將安置善化收容中心，貓則安置灣裡中心。
