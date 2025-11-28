女高中生盜用黃偉哲大頭貼 發布不實颱風假訊息 法官裁定不罰

今年樺加沙颱風過境，李姓女高中生9月21日盜用市長黃偉哲大頭貼，在Threads公開張貼「台南明天 放！」假訊息，隨即湧入大批網友抨擊造謠，她也刪文道歉，被依違反社維法送辦，法官認僅憑該訊息，尚難認定閱聽者將因此受到不實資訊誤導而達影響公共安寧程度而不罰。

她在家人陪同下接受警詢，她表示，該帳號暱稱為她使用，目前已經把暱稱改了；因為之前看過網友發布類似的文章，且她也想放假，所以覺得很好玩才發布該訊息。

她說，市長黃偉哲頭像是她在發布文章前2、3分鐘，使用Google搜尋，發布時才換上去，現在已經換掉。訊息是她自己繕打未經深思熟慮發布，沒有經過查證，只是單純開玩笑，因有4、5個網友直接在貼文下方留言說這樣發文不妥當，會害其他人相信明天放假，她覺得不妥，所以就馬上刪除該貼文。

然而，該訊息雖遭她刪除，但網友留言「應該是來不及了，而且妳不是只有發那則文章而已，妳在回其他貼文時也是回：台南 放！當時留這則留言時，妳用的是偉哲市長的大頭照，後來妳大概發現事情鬧大了，才把大頭照換掉。做任何事時，要先想過後果，很多事是不能開玩笑的，因為有人會信」、「就算你刪除了也沒用，台南市政府這邊已經跟台南市政府警察局反應了，到時候應該是台南市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊調閱你的IP位址，後續應該也會通知你到案說明了，你就乖乖接受調查吧」等已被截圖。

新市簡易庭認為，她雖知該訊息為謠言，但考量其未成年人年輕識淺、智慮未周，且經網友提醒訊息內容不妥後已將訊息刪除，依她所述因思慮不周延出於玩笑及希望放假心態而發布的辯詞應可採信。

且依警方翻拍其社群媒體畫面，可知她稱「有4、5個網友直接在貼文下方留言說這樣發文不妥當，會害其他人相信明天放假，我覺得不妥所以就馬上刪除該貼文」應為真實。

同時，網友已於該發布訊息下留言指出其內容不實，可見閱聽者經由權責機關網路公告、新聞媒體報導等途徑，仍得審視、判斷該訊息內容是否真實可信。