女高中生盜用黃偉哲大頭貼 發布不實颱風假訊息 法官裁定不罰

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

今年樺加沙颱風過境，李姓女高中生9月21日盜用市長黃偉哲大頭貼，在Threads公開張貼「台南明天 放！」假訊息，隨即湧入大批網友抨擊造謠，她也刪文道歉，被依違反社維法送辦，法官認僅憑該訊息，尚難認定閱聽者將因此受到不實資訊誤導而達影響公共安寧程度而不罰。

她在家人陪同下接受警詢，她表示，該帳號暱稱為她使用，目前已經把暱稱改了；因為之前看過網友發布類似的文章，且她也想放假，所以覺得很好玩才發布該訊息。

她說，市長黃偉哲頭像是她在發布文章前2、3分鐘，使用Google搜尋，發布時才換上去，現在已經換掉。訊息是她自己繕打未經深思熟慮發布，沒有經過查證，只是單純開玩笑，因有4、5個網友直接在貼文下方留言說這樣發文不妥當，會害其他人相信明天放假，她覺得不妥，所以就馬上刪除該貼文。

然而，該訊息雖遭她刪除，但網友留言「應該是來不及了，而且妳不是只有發那則文章而已，妳在回其他貼文時也是回：台南 放！當時留這則留言時，妳用的是偉哲市長的大頭照，後來妳大概發現事情鬧大了，才把大頭照換掉。做任何事時，要先想過後果，很多事是不能開玩笑的，因為有人會信」、「就算你刪除了也沒用，台南市政府這邊已經跟台南市政府警察局反應了，到時候應該是台南市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊調閱你的IP位址，後續應該也會通知你到案說明了，你就乖乖接受調查吧」等已被截圖。

新市簡易庭認為，她雖知該訊息為謠言，但考量其未成年人年輕識淺、智慮未周，且經網友提醒訊息內容不妥後已將訊息刪除，依她所述因思慮不周延出於玩笑及希望放假心態而發布的辯詞應可採信。

且依警方翻拍其社群媒體畫面，可知她稱「有4、5個網友直接在貼文下方留言說這樣發文不妥當，會害其他人相信明天放假，我覺得不妥所以就馬上刪除該貼文」應為真實。

同時，網友已於該發布訊息下留言指出其內容不實，可見閱聽者經由權責機關網路公告、新聞媒體報導等途徑，仍得審視、判斷該訊息內容是否真實可信。

法官認為，僅憑該訊息內容，尚難認閱聽者將因此受到不實資訊誤導而達影響公共安寧程度，她輕率發布不實停班課放假訊息，所為固欠妥當，但依卷內資料，與社維法中相關規定構成要件不合。

今年樺加沙颱風過境，李姓女高中生盜用市長黃偉哲大頭貼，在Threads公開張貼「台南明天 放！」假訊息，被依違反社會秩序維護法送辦，新市簡易庭法官裁定不罰。圖／本報資料照
今年樺加沙颱風過境，李姓女高中生盜用市長黃偉哲大頭貼，在Threads公開張貼「台南明天 放！」假訊息，被依違反社會秩序維護法送辦，新市簡易庭法官裁定不罰。圖／本報資料照

台南 警察

延伸閱讀

臺南永康轉運站正式啟用

秋季場不到3分鐘百桌秒殺 台南總舖師四季辦桌冬藏29日開賣

AMD進駐沙崙 黃偉哲參訪研發中心：全面帶動AI產業鍊

黃偉哲駁謠言：烏樹林火場無「石棉瓦」有害物 惡意造謠將提告

相關新聞

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

國道一號高架路段楊梅休息站，今天下午發生轎車陳駕駛人進休息站時先撞上護欄，再碰撞5輛停在車格的車輛，造成3人輕傷，陳疑用...

台南七股爆非法繁殖 業者重罰51萬！沒入90隻貓狗將開放認養

台南動保團體會同市府動保處在七股區查獲非法貓狗繁殖場，查扣業者繁殖高價品種貓犬90隻，前晚沒入31隻貓，昨天再載回59隻...

女高中生盜用黃偉哲大頭貼 發布不實颱風假訊息 法官裁定不罰

今年樺加沙颱風過境，李姓女高中生9月21日盜用市長黃偉哲大頭貼，在Threads公開張貼「台南明天 放！」假訊息，隨即湧...

在竹北街頭疑似販賣狗肉 竹縣動保所查獲43公斤動物屠體

新竹縣動物保護防疫所昨日接獲2名越南籍移工販賣疑似狗肉等不明肉品，動保檢查員立即通報竹北警分局三民派出所警員、議員朱健銘...

影／北市7旬翁感冒開車突暈眩 失控撞斷燈桿「壓3輛車」驚悚畫面曝

方姓老翁今天下午開車行經北投區大度路三段，疑因感冒身體不適，突然暈眩沒注意車前路況，撞上中央分隔島的燈桿，撞擊力道大，燈...

楊梅休息站事故頻傳 曾發生電動車超載自撞起火案釀4死

國道1號楊梅休息站今天再度發生事故，造成3人受傷；楊梅休息站過去曾發生多起自撞事故，最嚴重的是今年1月間的電動車超載自撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。