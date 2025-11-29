無卡分期沒法管 僅能亡羊補牢

訪問交易猖獗，業者透過無卡分期貸款，誘使消費者高額消費，台中市法制局長李善植說，無卡分期的審查過於寬鬆，不須提供財力證明，一通電話就能貸款數十萬元，卻隱藏高額利率、違約金，遊走法律灰色地帶；中央不以專法納管，地方政府只好張貼警訊亡羊補牢。

檢察官分析，無卡分期不直接等同詐騙，在國外稱為「BNPL（Buy Now Pay Later）」，有別於申辦信用卡需提出收入證明，無卡分期專用於沒有實際收入的民眾，在購買高價物時，透過向融資公司簽約達到分期目的。

檢察官說，在主管機關無明確規範下，民眾簽約前必須看清內容，如後續分期利率、違約金額比一般高；是否涉及刑事犯罪？關鍵在有無「真實交易」，過去曾有３Ｃ業者以買空賣空手法，騙大學生分期買電腦賺佣金，一旦施以詐術手段就會觸犯詐欺罪。

李善植表示，怡豫以訪問交易搭配無卡分期推銷，誘使消費者高額消費，不涉及詐欺罪，盡管帶有強迫推銷性質，但未達違法情節，市府也只能用「張貼警訊」的非強制手段。

他指出，中市府去年修法，納入得在營業處所揭示警訊公告卅日，當時中央認為有妨害營業自由之虞，應該要有母法作依據，問題是中央也沒有處理相關規範，台中市是全國唯一採取此做法的縣市。

李善植強調，要管理這類資融公司，只能由中央統一修法納管，中央二○○八年提出資融公司法草案，但一直躺在立法院；金管會納管資融公司，僅限大型公司，且只有納管無罰則，實際效用有限。