美容店誘導無卡分期 遭台中市府貼警告

聯合報／ 記者陳敬丰游振昇曾健祐／台中報導

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a><a href='/search/tagging/2/豐原' rel='豐原' data-rel='/2/224867' class='tag'><strong>豐原</strong></a>區怡豫公司涉入多起訪問買賣糾紛，被台中市法制局在門口張貼「消費警訊」，店家昨仍持續對路人推銷。記者游振昇／攝影
台中市豐原區怡豫公司涉入多起訪問買賣糾紛，被台中市法制局在門口張貼「消費警訊」，店家昨仍持續對路人推銷。記者游振昇／攝影

台中市豐原區怡豫公司多次遭消費申訴，市府兩度裁罰後，去年迄今仍累計卅八件申訴，有學生欠下廿萬元債務，法制局昨天首度祭出消費警訊處分，在店家門口強制張貼消費警訊卅天，業者不得擅自取下或遮蔽，這也是台中市消費者保護自治條例修法後的全國首例。

記者昨天到該店外觀察，警訊已張貼在正門，但字體很小，除非靠近才能看見。業者不願受訪，請記者不要影響生意，但持續對路人推銷。

這家店位於豐原廟東夜市附近，民眾經過店門口，店員會緊跟送口罩或試用品，再把人帶入店內推銷。

怡豫公司曾被消費者提告，劉姓男子原只想花五百元洗臉修眉，卻遭疲勞轟炸連番推銷，以無卡分期、現金買了廿三萬元保養品，劉男提告後，法院認定怡豫以誘導邀約構成「訪問交易」，判怡豫及融資公司應返還劉男支付的九萬四千餘元，剩餘債權不存在。

台中市法制局主任消保官康馨壬說，怡豫公司多次以貼貼紙、填問卷等訪問交易方式，誘使消費者簽下無卡分期貸款，去年十一月、今年六月兩度開罰，業者仍未改善，去年迄今共計卅八件消費申訴，今年八月就有六件，八至十一月有十五件，都是高額消費。

法制局統計，卅八件申訴案中，其中五件為領有身障手冊的消費者，十件為廿歲以下消費者，還有未滿十八歲的消費者；據投訴內容，業者宣稱幫忙貼貼紙、留個資衝業績，還有附帶贈品，消費者沒想太多被請進店內，被推銷半小時甚至一小時，要求消費。

康馨壬說，年輕消費者較無社會經驗，不好意思拒絕，被引導以無卡分期的方式高額消費，有好幾筆廿多萬元的消費糾紛案；即使想打退堂鼓，業者也以類似強迫推銷方式，誘使消費者同意，甚至指導學生欺騙家長融資辦無卡分期貸款。

中市府去年修正消保條例，企業經營者若違規且未限期改善，市府得到營業處所張貼消費警訊，公告卅日。消保官昨到怡豫公司張貼警訊，依規定需張貼至十二月廿七日。

台中市豐原區怡豫公司涉入多起訪問買賣糾紛，被台中市法制局在門口張貼「消費警訊」（圖）。記者游振昇／攝影
台中市豐原區怡豫公司涉入多起訪問買賣糾紛，被台中市法制局在門口張貼「消費警訊」（圖）。記者游振昇／攝影

台中市 豐原 無卡分期

